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    • ⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3), дважды пропустив в концовке, и потерял очки впервые в сезоне

    ⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3), дважды пропустив в концовке, и потерял очки впервые в сезоне

    «Спартак» потерпел выездное поражение от «Урала» со счетом 2:3 в четвертом туре чемпионата России.

    У хозяев забили Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви, у гостей – Тео Бонгонда и Александр Соболев.

    На 12-й минуте пенальти в исполнении Мишкича отразил Илья Свинов.

    «Спартак» впервые в новом сезоне потерял очки. «Урал» набрал 10 баллов и стал лидером РПЛ.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 3:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мишкич, 45+2; 1:1 – Бонгонда, 53; 1:2 – Соболев, 81; 2:2 – Егорычев, 90; 3:2 – Бикфалви, 90+4.

    Незабитый пенальти: Мишкич, 12 – нет.

    Удаление: Шеттине, 90+6 – нет.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.08.2023 20:00
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    Комментарии231
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      Рейтинг: 0

      Яхта 16 3 часа назад

      Какой праздник для все Великой России!!!

      1
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      Рейтинг: +395

      Рыло свина 11 часов назад

      ожидал что Спартак потеряет очки, на ничью поставил. но они умудрились обделаться и просрать!

      1
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      Рейтинг: 0

      Яхта 16 > Рыло свина 2 часа назад

      Позор рылам!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4785

      Oldtrafford83 14 часов назад

      Урал с победой, КБ делать делать выводы, а за токсичных немытых терпил очень стыдно, диванные интернет во.й.ны)

      3
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      Рейтинг: +299

      Bez Imeni 16 часов назад

      Интересный будет чемпионат,все очки теряют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5800

      fakeid 22 часа назад

      даже заснуть не могу от стыда за спартаг! всё поголовье хряков уже надралось от горя косорыловкой, дрыхнут без задних копыт, изредка похрюкивая. а мне что делать? такой позор сегодня был в екатеринбурге, такой позор, люди)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > fakeid 22 часа назад

      Надеюсь в окно не пойдешь гулять ?) Прибереги свой стыд на неделю !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5800

      fakeid > Persona_non_Grata 22 часа назад

      о, живой хряк!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > fakeid 12 часов назад

      Ты зачем мою аватарку спер ??? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12400

      BRO_football 23 часа назад

      Ай да Урал! Что он творит на старте сезона!? Ганчаренко - волшебник!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1196

      qawzsexdr 11 августа, 22:21

      Урал повыщипал перья из распушоного хвоста.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > qawzsexdr 11 августа, 22:24

      Как так? У Спартака же хвост - крючковатый!!!...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +395

      Рыло свина > qawzsexdr 11 часов назад

      какие перья ? копыта, пятачок, ухи, а перьев нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Айболид 11 августа, 22:17

      Ну вот свиноглоры посыпались .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > Айболид 11 августа, 22:27

      5 побед, одно поражение = посыпались !!! Всем бы так "сыпаться" !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Persona_non_Grata 23 часа назад

      Победы? Натужные над слабейшими командами РПЛ. По этим победам стало ясно, что Спартаку выше 10-го места в этом сезоне НЕ СВЕТИТ!!!...)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Айболид > Persona_non_Grata 23 часа назад

      Ты бы комменты ваших глоров почитал что-ли , прежде чем отвечать .
      Впрочем ничего нового , из сезона в сезон одно и то-же .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > Айболид 22 часа назад

      Тут в основном натужные вопли ваших дебилов и юродивого Cleaner (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Айболид > Persona_non_Grata 22 часа назад

      Да ? Серьёзно ?
      Не буду я бисер тут метать , сам знаешь перед кем . Найди того , кто тебя носом ткнёт лично . Не хочешь видеть - никто заставлять не будет .
      До свидания !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1415

      SLADE2019 > Persona_non_Grata 14 часов назад

      Дружище, да не обращай на чудиков внимание. Пошли они лесом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > SLADE2019 11 часов назад

      Да беда то в том, что они не лесом ходят, а в основном по отхожим местам, а затем залазят к нам на ветку и смердят здесь !!! (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 11 августа, 22:10

      Что это было???Закрыть этих мажоров на базе!На неделю!!!Падлы!!!Совсем играть не хотят.А Джикия что за капитан?5 точка больше чем бабушкин сундук!Дебилы!Мля!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > mutabor0992 23 часа назад

      Спартак, так держать!!!...)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1446

      Zenit_Zenit 11 августа, 21:53

      Я что то и не удивился.
      Спартак - команда без яиц.
      Все встает на свои места.
      Счет для Урала мог быть и больше. Но пенальти всегда гадалка.
      Крвлья, Урал и Факел в этом сезоне еще дадут всем просраться.
      Сечас вой на болотах начнется из-за питерского судьи.
      Все предсказуемо. Судья куплен, мяч квадратный, поле в ямах, ветер дул не туда, отсюда проигрышь.
      Неизменно одно.
      Зенит - Чемпион!


      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Zenit_Zenit 11 августа, 21:58

      Хороший текст написали. Правильный. Только ЦСКА - ЧЕМПИОН!!!...)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1446

      Zenit_Zenit > Cleaner 11 августа, 21:59

      Не в этом сезоне.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > Zenit_Zenit 11 августа, 22:04

      Этот "без яиц" одержал уже в этом году несколько волевых побед в том числе и на последних минутах, но это конечно другое ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 11 августа, 22:11

      А в этом матче что???Яйца Уралу одолжили?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1446

      Zenit_Zenit > Persona_non_Grata 11 августа, 22:22

      Спартак всегда живет прошлым. Потому и будущего нет. Психология.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > Zenit_Zenit 11 августа, 22:24

      Этому прошлому 2 дня !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > mutabor0992 11 августа, 22:26

      А какие уже могут быть яйца, если пропускаешь в добавочное время после дурацкой ошибки !!! ? Вообще то мы первыми пропустили, а затем и отыгрались и вышли вперед ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Persona_non_Grata 11 августа, 22:26

      Волевые победы били одержаны над командами Пердива. Это многое говорит о Спартаке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > Cleaner 11 августа, 22:28

      За своими смотри - вы как там с командами из "пердива" ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 23 часа назад

      А затем опять пропустили Урал вперед...И?Так что не надо тут митинговать.Все видели.Джикия,Соболев,Литвинов-это не уровень Спартака.А Литвинов вообще -ОЛЕНЬ!

      1
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      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > mutabor0992 22 часа назад

      Еще только четвертый тур... В этом сезоне 6 игр - 5 побед и одно досадное поражение. Так что не надо паниковать. Я не вижу что Джикия это не уровень Спартака, во всяком случае в сравнении с остальными ЦЗ !!! Писал и буду писать - Литвинов НУ НИ РАЗУ НЕ ЦЗ и надеюсь что больше его не увижу на этой позиции...

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      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 22 часа назад

      Джикия-тяжелый.А литвинов медленно думает.Так это еще не играли с основными конкурентами.Тревожно!p.s.Если что,то я болельщик Спартака со стажем в 40 лет.

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      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > mutabor0992 22 часа назад

      Не удивил, если что мне 59 и за Спартак болею сколько помню, так что здесь авторитетом не задавишь ))) Конкуренты тоже не в идеальном состоянии - посмотрим, но что тревожно - согласен.

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      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 20 часов назад

      Насчет давления и не собирался.Просто у конкурентов сейчас будет календарь чуть полегче.И они съедят отрыв.Сегодня нужно было брать хотя бы ничью.

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      Рейтинг: +23897

      Persona_non_Grata > mutabor0992 11 часов назад

      Согласен - я тоже рассчитывал ХОТЯ БЫ на ничью и конечно задел надо начинать делать с первых туров, но .... получилось, как получилось.

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