«Спартак» потерпел выездное поражение от «Урала» со счетом 2:3 в четвертом туре чемпионата России.

У хозяев забили Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви, у гостей – Тео Бонгонда и Александр Соболев.

На 12-й минуте пенальти в исполнении Мишкича отразил Илья Свинов.

«Спартак» впервые в новом сезоне потерял очки. «Урал» набрал 10 баллов и стал лидером РПЛ.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 3:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мишкич, 45+2; 1:1 – Бонгонда, 53; 1:2 – Соболев, 81; 2:2 – Егорычев, 90; 3:2 – Бикфалви, 90+4.

Незабитый пенальти: Мишкич, 12 – нет.

Удаление: Шеттине, 90+6 – нет.

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