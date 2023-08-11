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  • ⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3), дважды пропустив в концовке, и потерял очки впервые в сезоне

⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3), дважды пропустив в концовке, и потерял очки впервые в сезоне

11 августа 2023, 20:00
166

«Спартак» потерпел выездное поражение от «Урала» со счетом 2:3 в четвертом туре чемпионата России.

У хозяев забили Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви, у гостей – Тео Бонгонда и Александр Соболев.

На 12-й минуте пенальти в исполнении Мишкича отразил Илья Свинов.

«Спартак» впервые в новом сезоне потерял очки. «Урал» набрал 10 баллов и стал лидером РПЛ.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 3:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мишкич, 45+2; 1:1 – Бонгонда, 53; 1:2 – Соболев, 81; 2:2 – Егорычев, 90; 3:2 – Бикфалви, 90+4.

Незабитый пенальти: Мишкич, 12 – нет.

Удаление: Шеттине, 90+6 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (166)
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slavа0508
1691773858
Будем справедливы Урал наиграл на победу...а что по нашей игре .это можно было предвидеть . не без вопросов побеждали слабые команды ...как была защита проходной двор так и осталась . да и в нападение старые проблемы как только соперник начинает грамотно выстраивать защиту то всё становится сложно ...
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k611
1691773912
Команда играет так как позволяет ей соперник. Урал сыграл грамотно. У Спартака была провалена центральная зона (всё подборы за Уралом). Последний гол совсем глупый (несогласованные действия защитника и вратаря). Вообщем спустили красно-белых с небес на землю...
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NewLife
1691774047
Поздравляю Урал с волевой игрой, чего не скажешь о расхлябанном Спартаке. Я не устаю долдонить после каждой игры: уберите Литвинова из состава как можно дальше, мало того что он постоянно косячит, он еще дезорганизует игру защитников, стараясь ими командовать, привоз за привозом, проигрыш позиции любому напу и тд. Литвинов это дыра в обороне - огромная дыра. Мартинс в центре поля и в защите проделал неимоверный объем работы, но он не может играть сразу за всех игроков обороны. Надеюсь, что к игре с вонючками будут сделаны выводы по отдельным игрокам и по физике всей команды.
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JIEGEHDA
1691774099
Я вот другого понять не могу . Почему фаны Спартака не радуются ? Ведь матч реально хороший получился . Или всё таки главное оказывается победа? Вам же плевать было против Пари . 5:4 . Главное победа же была . А как насчёт 4 мячей которые пропустили? Да пофиг главное победа . А на деле ? Когда пропускаешь по 10 мячей за 3-4 матча то нефиг называть себя статусом чемпиона . Стыдно за Спартак. Стыдно
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JTherry
1691774142
в защите Спартака играют долбоящеры (количество пропущенных голов - до*уя!), и главный - Литвинов, пенальти привез, гол на последней минуте матча в свои ворота "заработал", в центре защиты - пустота в прямом смысле, Джикия + Литва не в счёт... и в нападении сегодня неважно сыграли, казалось бы, напрашивались удары издали по воротам, но ни одного за весь матч... зато Урал отыгрался на "дырявой" защите Спартака сполна - 2 гола из-за штрафной...((
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ivany4
1691774179
То о чем говорил, случилось в 4 туре. Хорошо что это произошло сейчас а не парами туров позже. Урал молодец! Что расстраивает, это неспособность команды отбросить катание мяча перед воротами. Непонятно, почему защитники боятся давать первый пас вперед? Непонятно, почему не играют а пешком ходят? Два состава сейчас, неужели все так устают, что могут играть только через матч? Непонятен Абаскаль. Говорил о плотном графике игр, и не смог к нему подготовиться. Ну а про кудесника Соболева, Умярова, второй гол на нем, и говорить не хочется. Игнатов, Зинкевич, Хлусевич вышли, но потерялись. Одним словом есть что исправлять. Неприятно, что проиграли, но не смертельно, если сделают правильные выводы.
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Project Бабангида
1691774244
прям "перевал Дятлова" какой то Урал для Спартака
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BarStep
1691774953
Вот так я удачненько на секундочку заскочил в спорт-бар)))
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SuperNils
1691776218
Ну вот и всё, кончилась сказка. Да, рылы?
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Zenit_Zenit
1691780036
Я что то и не удивился. Спартак - команда без яиц. Все встает на свои места. Счет для Урала мог быть и больше. Но пенальти всегда гадалка. Крвлья, Урал и Факел в этом сезоне еще дадут всем просраться. Сечас вой на болотах начнется из-за питерского судьи. Все предсказуемо. Судья куплен, мяч квадратный, поле в ямах, ветер дул не туда, отсюда проигрышь. Неизменно одно. Зенит - Чемпион!
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