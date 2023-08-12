Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»

Все таки ничья была бы более справедлива. Гол Бикфалви во многом был случайным. Спартак легко мог удержать ничью но пошел большими силами вперед, нарвавшись на контратаку.
Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча с «Уралом».
- Московская команда уступила 2:3, ведя в счете до 90-й минуты.
- Это первое поражение «Спартака» в этом сезоне.
«Урал» в последние годы все время считался сложным соперником для «Спартака». К тому же у команды Гончаренко сейчас хорошая серия, так что результат даже нельзя назвать сенсационным. Да и по тому, как складывалась игра, для красно-белых ничья стала бы хорошим результатом. Они много держали мяч, но по голевым моментам полностью проиграли.
«Спартак» выглядел плохо, а «Урал» – молодцы! Не сломались после незабитого пенальти, а во втором тайме вообще совершили чудо, додавив соперника, который обычно сильно играет в концовках.
Во многом залог успеха екатеринбуржцев заключался в грамотной обороне. «Урал» перекрывал зоны на флангах, создавая плотность. Гончаренко понимал, что у соперника есть быстрые полузащитники и старался лишить их пространства. В итоге у «Спартака» почти не было быстрых атак. «Урал», теряя мяч, быстро возвращался назад, создавая заслон из девяти человек.
Как следствие, игроки средней линии москвичей выпали из игры. Медина и Зобнин выглядели очень блекло. Мартинс вообще в эпизоде с первым голом провалил опорную зону, неправильно сыграл тактически. Замены Абаскалю тоже ничем не помогли. У соперника же, наоборот, все сработало.
Можно сказать, что для «Спартака» все закончилось трагедией. Еще и Свинов, который весь матч выручал, грубо ошибся. Третий мяч «Урала» – полностью его вина. Зачем он побежал к Литвинову? Только сбил его с толку! А Бикфалви классно разобрался: это ж надо было еще попасть в ворота оттуда!
Если бы встреча закончилась вничью, мы бы говорили, что «Урал» потерял очки. У Гончаренко отличная сбалансированная команда с хорошей скамейкой. Интересно будет понаблюдать за ними дальше. Ну а для «Спартака» все усложняется. Перед очной встречей с «Зенитом» разница между ними может составить всего два очка.
Зато у красно-белых что ни матч – то сюжет. Да, болельщикам «Спартака» впору принимать валидол, но смотреть такие матчи очень интересно», – сказал Бубнов.