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Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»

12 августа 2023, 07:17
6

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча с «Уралом».

  • Московская команда уступила 2:3, ведя в счете до 90-й минуты.
  • Это первое поражение «Спартака» в этом сезоне.

«Урал» в последние годы все время считался сложным соперником для «Спартака». К тому же у команды Гончаренко сейчас хорошая серия, так что результат даже нельзя назвать сенсационным. Да и по тому, как складывалась игра, для красно-белых ничья стала бы хорошим результатом. Они много держали мяч, но по голевым моментам полностью проиграли.

«Спартак» выглядел плохо, а «Урал» – молодцы! Не сломались после незабитого пенальти, а во втором тайме вообще совершили чудо, додавив соперника, который обычно сильно играет в концовках.

Во многом залог успеха екатеринбуржцев заключался в грамотной обороне. «Урал» перекрывал зоны на флангах, создавая плотность. Гончаренко понимал, что у соперника есть быстрые полузащитники и старался лишить их пространства. В итоге у «Спартака» почти не было быстрых атак. «Урал», теряя мяч, быстро возвращался назад, создавая заслон из девяти человек.

Как следствие, игроки средней линии москвичей выпали из игры. Медина и Зобнин выглядели очень блекло. Мартинс вообще в эпизоде с первым голом провалил опорную зону, неправильно сыграл тактически. Замены Абаскалю тоже ничем не помогли. У соперника же, наоборот, все сработало.

Можно сказать, что для «Спартака» все закончилось трагедией. Еще и Свинов, который весь матч выручал, грубо ошибся. Третий мяч «Урала» – полностью его вина. Зачем он побежал к Литвинову? Только сбил его с толку! А Бикфалви классно разобрался: это ж надо было еще попасть в ворота оттуда!

Если бы встреча закончилась вничью, мы бы говорили, что «Урал» потерял очки. У Гончаренко отличная сбалансированная команда с хорошей скамейкой. Интересно будет понаблюдать за ними дальше. Ну а для «Спартака» все усложняется. Перед очной встречей с «Зенитом» разница между ними может составить всего два очка.

Зато у красно-белых что ни матч – то сюжет. Да, болельщикам «Спартака» впору принимать валидол, но смотреть такие матчи очень интересно», – сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Бубнов Александр
Комментарии (6)
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alefreddy
1691822736
все верно с такой защитой так всегда и будет сколько не забей
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aldo conte
1691827552
"Спартаку" удачи в матче с "Зенитом". Это обидное поражение должно их раззадорить и они дадут бой колхозному чемпиону.
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Plyash
1691833731
Гладко было на бумаге,да нарвались на овраги.Валидольные игры,тем более,что это становится системой Спартака,добром никогда не заканчиваются.Первый звоночек для командного психолога,пора ему серьёзно отдельно поработать с каждым игроком,как это происходит в любом великом клубе мира.Вспомним Реал,Барсу,Баварию,Ювентус,ещё полно примеров,когда клубы приходили в себя после провалов буквально за сезон.Бесков,Лобановский,Тарасов в подобных ситуациях разговаривали с каждым один на один,без всякой тусовки состава.Помогает.
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zigbert
1691837217
Все таки ничья была бы более справедлива. Гол Бикфалви во многом был случайным. Спартак легко мог удержать ничью но пошел большими силами вперед, нарвавшись на контратаку.
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