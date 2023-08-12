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  • Абаскаль рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Уралом»

Абаскаль рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Уралом»

12 августа 2023, 00:13
21

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча с «Уралом».

Московская команда уступила 2:3, ведя в счете до 90-й минуты. Это первое поражение «Спартака» в этом сезоне.

– Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У него игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

– Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

– Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Абаскаль Гильермо
Комментарии (21)
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alefreddy
1691789461
с такой защитой по другому не получиться за счастье если удастся больше забить чем пропустить
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russkiisergei
1691791113
а, что башкирская девушка легкого поведения молчит?
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spam2009
1691807155
жаль только что урал играет так только со спартаком. Бакланной тиме он почему -то всегда сливает в одну калитку. Ну что ж мы к этому готовы как сказал Абаскаль
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timon2401
1691825350
не хватило тут единственного, вратаря который бы мячи мог отбивать не только те которые в него летят, но и в другую часть ворот и обороны, которой нет в принципе в Спартаке((
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