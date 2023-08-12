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    • Абаскаль рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Уралом»

    Абаскаль рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Уралом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча с «Уралом».

    Московская команда уступила 2:3, ведя в счете до 90-й минуты. Это первое поражение «Спартака» в этом сезоне.

    – Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У него игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

    – Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

    – Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      Срамтаку не хватило класса игроков и тренера. Середняки епт! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +551

      timon2401 12 часов назад

      не хватило тут единственного, вратаря который бы мячи мог отбивать не только те которые в него летят, но и в другую часть ворот и обороны, которой нет в принципе в Спартаке((

      2
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      Рейтинг: +23898

      Persona_non_Grata > timon2401 11 часов назад

      При чем здесь вратарь - его вина есть только в 3-ем голе, а сколько команда пропустила ??? А если вообще посмотреть на графу пропущенных мячей в этом сезоне, то ... (((

      0
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      Рейтинг: +551

      timon2401 > Persona_non_Grata 10 часов назад

      Спартак-Пари Нн 6 ударов в створ, 4 гола. Урал-Спартак 5 ударов 3 гола. Не впечатляющая статистика...

      2
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      ...
      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > timon2401 1 час назад

      Ну по твоей статистике если у вратаря 0 ударов в створ и 0 пропущенных то он лучше того кто отбил 10 и пропустил один. Кстати ты не учел что он и пенальти вытащил. А пример сегодня матч Локо Крылья. 2 удара 1 створ Локо и гол . Дальний удар ПОПАЛ . 20 ударов 8-9 в створ у Крыльев (пенальти так же отразил ) и что? Ломаев сыграл в один уровень с Голкипером Локо!? По твоей стате так получается.

      0
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      Рейтинг: +551

      timon2401 > JIEGEHDA 1 час назад

      я про то что есть вратарь который может спасать, а есть который по штрафной бегает...и у Спартака с этим проблема. Что Максименко, что теперь Свинов очень посредственные товарищи

      0
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      Рейтинг: +15790

      Алексей З 15 часов назад

      Тренер лукавит.
      Урал ( как раньше Балтика ) применил высокий прессинг, к чему Спартак был не готов или по крайней мери некоторые игроки (Зобнин, Медина).
      Команду просто "возили" первые 25 минут.
      В злости и желании Урал был лучше. Кроме Рябчука , все защитники проиграли единоборства, опорная зона отсутствует , все подборы за соперником.
      На стандартах Верх постоянно проигрывается из матча в матч.
      Оборону надю строить и наигрывать, а этого нет.
      Результат закономерен.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1415

      SLADE2019 > Алексей З 14 часов назад

      Он не лукавит. Просто некоторые вещи для него еще темный лес.

      4
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      ...
      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > Алексей З 13 часов назад

      Кто-то ждёт фраз " мы проиграли потому что у нас Защита дно ? Потому что такие игроки как Литвиной Пруцев Денисов и вратари Максименко с Свиновым не уровень команды? Ну ок представим что он так скажет дальше что? Убить карьеры игрокам? А играть потом с кем ? Наверно купить надо будет Араухо Маркиньоса да Алабу с Милитао . И всё . А в ворота пусть берут Де Хеа он как раз свободный. Ну да легко . )) Тренер не может тупо всё скинуть и сесть . Он находит выходит чтобы не добить команду . И это кстати всего лишь 4 тур . Кстати ты же орал радовался мол 5:4 выиграли топ матч лучшие и тд.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15790

      Алексей З > JIEGEHDA 13 часов назад

      Чудо, состав один из лучших в рпл , а пропускаем больше всех.
      Не было в мире чемпиона с дырявой обороной.
      В Лукойле деньги счетать умеют (в отличии от некоторых) и никто ему ещё4 защитников покупать не будут. Если не сможет отладить игру в обороне , найдут кто сможет.
      Надо работать.

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      ...
      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > Алексей З 10 часов назад

      Чудо , вы потратили десятки миллионов на атаку . Говорите с атакой всё круто . Ну так атака то почти вся из иностранцев . Как фанаты Спартака любят называть из "не нашей нации" . Кроме Соболева все почти темные не заметил? А вот теперь открой глаза. И посмотри . У Зенита одни Бразилы говорите , а именно ты . А у Спартака что ? Микс? БлэкМикс?

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      ...
      Рейтинг: +15790

      Алексей З > JIEGEHDA 9 часов назад

      Чтобы обыгрывать ваших , купленных от 20 до 40, приходится искать игроков на стороне, в России таких нет.
      Пробовали , даже в прошлом сезоне как-то на поле 11 россиян выпускали , но с бразилами они не конкурентноспособны.
      Об этом и цены и зп говорят.
      Всё логично.

      1
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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > JIEGEHDA 9 часов назад

      Вы ещё и передёргиваете.
      Ушли малком , кузяев , вендел забухал , а на поле русских не прибавилось.
      Мост на лавке, ероха там же , бакаев и круговой вообще о футболе забыли , сутормин где ?
      Таких как Промес и Тео , в 14 клубах практически нет , но вы из бразилии везёте уже просто всех кто хоть немного по мячу бить умеет.
      Не заметил ?

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      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > Алексей З 5 часов назад

      Мостовой травму получил . А так все матчи в новом сезоне играл )) Бакаев по позиции не играет . А что ты бы оставил в запасе УСЛОВНОГО Промесса вместо Бакаева? Бакаев и у вас в основу толком не проходил . А в Зените тем более сложно будет . Он туда и вряд-ли из-за игровой практики пошёл. Да трофеями . Которых в Спартаке раз в 10 лет .

      0
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      ...
      Рейтинг: +15790

      Алексей З > JIEGEHDA 4 часа назад

      Так и не понял , что ты мне пытаешься доказать , по данной теме ?
      Я высказался о проблемах Спартака и Абаскаля , при чём тут ваш Зенит.
      Вам нравится как он укомплектова и играет , флаг в руки, мне фиолетово.

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      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > Алексей З 1 час назад

      Конечно ты не поймёшь. Когда начальник недоволен он намекает на увольнение. Из уважения к подчинённому . Когда игрок лажает , то и тренер прикрывает . Зачем? Чтобы не убить дух самого игрока и команды. А каким боком команда? Да потому что если он щас выставит как ты говоришь виновным чисто одного защитника и вратаря то и другие будут бояться ошибиться и что ошибка будет стоить очень дорого . А ошибётся игрок уровня Джикия или Промесс ничего не скажет . А это уже целая эпоха. Поэтому тренер всё берёт на себя . Прикрывает. Помогает . Поддерживает. Лидер это не тот что впереди а тот кто отвечает за всех . Ну а у вас всё легко . Вам и атаку сильную и защиту и полузащитников. Короче на выводе слышно " Лукойл умеет считать не тратится ". А п

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > JIEGEHDA 1 час назад

      Бла бла бла.
      Тренер всё видит и не собирается прекрывать за косяки , это тебе не дюсш.
      Рыбус накосячил - досвидос , такая же х..ня и с Мевлей. Селехов профукал серебро , в новом сезоне ещё на поле не выходил.
      Кого им боятся , миллионерам и профессионалам, это их работа.

      1
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      Рейтинг: +2282

      spam2009 17 часов назад

      жаль только что урал играет так только со спартаком. Бакланной тиме он почему -то всегда сливает в одну калитку. Ну что ж мы к этому готовы как сказал Абаскаль

      4
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      ...
      Рейтинг: +1415

      SLADE2019 > spam2009 13 часов назад

      Да, со Спартаком большинство клубов показывает свои лучшие матчи в чемпионате. Надеюсь немытые этого не сделают.

      3
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      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > spam2009 13 часов назад

      Со Спартаком все так играют . Почему? Потому что так легче . Вон Спартаку легко с Крыльями а Зениту всегда сложно . Что значит? Крылья теперь фан клуб или что-то ? Есть соперники удобные а есть неудобные . У той же барсы в лучшие её годы были проблемы с Реал Сосьедад. Там цифры до 10 лет шли что Барса не могла выиграть у них дома . Тоже самое и тут . Уралу комфортно когда соперник открывается и даёт пространство. Так же кстати и Зенит с Краснодаром . 90% матчей результативные

      2
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      ...
      Рейтинг: +2443

      ScarlettOgusania > JIEGEHDA 12 часов назад

      вот только Барсу ты зря привёл, как пример, которую уличили в "работе с судьями") для Спартака это поражение, как холодный душ за распи*дяйство в игре обороны, особенно, третий гол...

      2
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      ...
      Рейтинг: +23898

      Persona_non_Grata > ScarlettOgusania 11 часов назад

      Душ был, а вот удалось ли отмыться от проблем с распи*дяйством ??? Сильно сомневаюсь (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > ScarlettOgusania 10 часов назад

      В работе с судьями я могу тебе привести примеры с любой почти команда из грандом в мире . По поводу именно работы в Барсе я подчеркну . Там была проблема не в десятки годах когда работал тот начальник отдела с судьями а именно в 2 сезонах . В котором Барса не получила ни одного пенальти и красных . Вот и вся проблема в этом и была . Бавария Реал когда с метра оффсайды забивали? Ошибки наверно.Марадонно рука Бога ошибка случайность? Просто самые банальные примеры . Локо Спартак где Иванов чудил. Так же наверно Газпром купил для Спартака лёгкую путевку дальше в кубок ?

      0
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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > JIEGEHDA 10 часов назад

      пзд сравнил, Марадона и Иванов с Локо, уроки учи клювозавр

      1
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      Рейтинг: +80

      red-white-forever > JIEGEHDA 10 часов назад

      и это, гранд, приведи пример Зенита, раз можешь пример лтбого гранда выдать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      red-white-forever > JIEGEHDA 10 часов назад

      давай, сам сказал, вы же Зенит грандом кличите. приводи пример работы с судьями. потом со Спартаком можешь, разрешаю. за слова отвечаешь? сам сказал, жду

      2
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      ...
      Рейтинг: +2443

      ScarlettOgusania > JIEGEHDA 7 часов назад

      похоже, в Питере без демагогии никто общаться не в силах: сравнивать провальные судейские ошибки Иванова с "рукой Бога") Марадона не признался в той самой руке по одной причине - Англия была агрессором по отношению к Аргентине, он сам об этом говорил многократно, и не надо накатывать баллон на Спартак, когда бом.жи работают с судьями гораздо круче, причём уже шестой сезон подряд!

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      Рейтинг: +2443

      ScarlettOgusania > Persona_non_Grata 7 часов назад

      на мой взгляд, Абаскаль произвёл неправильные замены, выпустив на поле Умярова, Хлуса и Зину одновременно, вместо усиления защитных порядков, хотя Дуарте и Чернов слабый "пластырь" на дыре в обороне...

      1
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      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > red-white-forever 1 час назад

      Примеры есть . Гол Дзюбы с оффсайда . Например . Так же когда сфолил Кришито когда Зенит забил и победил Спартак . Я кстати не отрицаю и никогда не отрицал. Но когда кричат Газпром купил . А на выходе таблица где Зенит точно первый а Спартак борется за 3-4 место и даже тогда пишут Газпром купил . Это смешно

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      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA > ScarlettOgusania 1 час назад

      Я тебе привел тупо примеры . И тупо подчеркнул сказал ЧТО ЭТО САМЫЕ БАНАЛЬНЫЕ ИЗ МИРА ПО КУСОЧКУ . а не связал их . Во вторых мне пофиг на его руку. В третьих. Никаких питерских московских . Я с вами говорю не как фанаты скандала , с как с человеком. Я привел пример челу сказал что есть клубы которые реально по силе уступают , но той или иной командЕ КАЖДЫЙ ГОД ВСТРЕВАЮТ В ЗУБЫ. ПРИВЕЛ ПРИМЕР БАРСА И СОСЬЕДАД. потому что это одна из самых долгих команд которая Барсе не отдавала очки у себя дома . И тут так же. Каждый год Урал делает больно Спартаку. Кстати на другой ветке так же орали что виноват кто? Судья. А он из Питера. А значит Газпром всё купил

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      Рейтинг: +239

      russkiisergei 21 час назад

      а, что башкирская девушка легкого поведения молчит?

      2
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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 22 часа назад

      с такой защитой по другому не получиться за счастье если удастся больше забить чем пропустить

      6
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