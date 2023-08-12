Абаскаль рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча с «Уралом».

Московская команда уступила 2:3, ведя в счете до 90-й минуты. Это первое поражение «Спартака» в этом сезоне.

– Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У него игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

– Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

– Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет.