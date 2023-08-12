Уткин отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала»

Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».

Москвичи проиграли со счетом 2:3, дважды пропустив в концовке.

Для спартаковцев это первая потеря очков в новом сезоне.

«Урал» впервые в истории стал лидером чемпионата России.

«Урал» перевернул игру со «Спартаком» на последних минутах. А до того ее перевернул «Спартак». Эта игра была перевернута несколько раз, примерно так новичок жарит стейк.

Так что «Урал» красавчик и перевернул, это чистая правда, но просто это только окончание истории. Как если б вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела.

А в чем в данном екатеринбургском случае история? Пишут, «Спартаку» характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник «Спартак» в концовке спасает игру в Кубке, типа «на характере», а через три дня характер куда-то исчезает.

Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик. Нет, дело не в этом, конечно. Проще все.

Со «Спартаком» надо играть до конца. Он азартен и ненадежен, ошибка/недоработка в тылу может быть в любой момент. Сам «Спартак» тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех 90+ минут.

И Гончаренко как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется – вы ж помните, что «Урал» в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?

Так что «Спартак» абсолютно победим. Секрет один – не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке. А вот у «Урала» получилось. Давите, не опускайте рук, сегодняшний «Спартак» дает шанс любому сопернику», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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