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Уткин отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала»

12 августа 2023, 11:20
18

Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».

  • Москвичи проиграли со счетом 2:3, дважды пропустив в концовке.
  • Для спартаковцев это первая потеря очков в новом сезоне.
  • «Урал» впервые в истории стал лидером чемпионата России.

«Урал» перевернул игру со «Спартаком» на последних минутах. А до того ее перевернул «Спартак». Эта игра была перевернута несколько раз, примерно так новичок жарит стейк.

Так что «Урал» красавчик и перевернул, это чистая правда, но просто это только окончание истории. Как если б вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела.

А в чем в данном екатеринбургском случае история? Пишут, «Спартаку» характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник «Спартак» в концовке спасает игру в Кубке, типа «на характере», а через три дня характер куда-то исчезает.

Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик. Нет, дело не в этом, конечно. Проще все.

Со «Спартаком» надо играть до конца. Он азартен и ненадежен, ошибка/недоработка в тылу может быть в любой момент. Сам «Спартак» тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех 90+ минут.

И Гончаренко как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется – вы ж помните, что «Урал» в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?

Так что «Спартак» абсолютно победим. Секрет один – не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке. А вот у «Урала» получилось. Давите, не опускайте рук, сегодняшний «Спартак» дает шанс любому сопернику», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Уткин Василий
Комментарии (18)
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Project Бабангида
1691829233
продолжу Васину ОнаЛогию про колобка. поймал волк колобка, крутит его и понять не может где у него жопа. а на 85й выходит Бикфалви и наглядно её демонстрирует
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Таврида
1691829744
Бикфалви отличный игрок, и тут зарешал.
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FCSpartakM
1691830081
Да игра была на три результата, где-то у Урала было моментов больше, где у Спартака были моменты мертвые. Так бывает. Помазун сыграл и оставил команду в игре при ударе Промеса в штангу, а Свинов привез. В данном матче любой результат по сути закономерен, если его рассматривать с разных сторон-количества моментов, ключевых сейвов, ошибок судьи и игроков. В отличии от тех же коней или ростова, Спартак с Уралом так или иначе играл в атаке с позиции силы. Реалии таковы, что нет обороны , чтобы не давать любой команде создавать такое количество моментов. Я думаю, эту проблему и не решат до конца чемпа
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portero
1691833581
Бикфалви монстр(в хорошем смысле) он всегда играет до конца... Свинов подложил Спартаку, если ты выходишь, то должен орать на весь стадион мой или я.... и играть снося своих и чужих.. Свинов встал как девочка, разрешите пройти к мячу....
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Plyash
1691834569
Да Вася правильно заметил,что "валидольные игры",тем более сплошняком,ничем хорошим не заканчиваются,в первую очередь для самих Спартаковцев,так как это является просто-напросто нестабильной,ненадёжной игрой,отчего к концу матча у игроков просыпается мандраж.
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АлексМак
1691834763
...не всё свино-скоту масленица!
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