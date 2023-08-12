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    Уткин отреагировал на поражение «Спартака» от «Урала»

    Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».

    • Москвичи проиграли со счетом 2:3, дважды пропустив в концовке.
    • Для спартаковцев это первая потеря очков в новом сезоне.
    • «Урал» впервые в истории стал лидером чемпионата России.

    «Урал» перевернул игру со «Спартаком» на последних минутах. А до того ее перевернул «Спартак». Эта игра была перевернута несколько раз, примерно так новичок жарит стейк.

    Так что «Урал» красавчик и перевернул, это чистая правда, но просто это только окончание истории. Как если б вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела.

    А в чем в данном екатеринбургском случае история? Пишут, «Спартаку» характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник «Спартак» в концовке спасает игру в Кубке, типа «на характере», а через три дня характер куда-то исчезает.

    Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик. Нет, дело не в этом, конечно. Проще все.

    Со «Спартаком» надо играть до конца. Он азартен и ненадежен, ошибка/недоработка в тылу может быть в любой момент. Сам «Спартак» тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех 90+ минут.

    И Гончаренко как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется – вы ж помните, что «Урал» в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?

    Так что «Спартак» абсолютно победим. Секрет один – не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке. А вот у «Урала» получилось. Давите, не опускайте рук, сегодняшний «Спартак» дает шанс любому сопернику», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2

      Яхта 16 5 часов назад

      Ай-яй-яй-яй - неужели и вправду сырдых вонючий просрал? Слава Уралу!!!

      Позор помойному ромбику, вся Россия за Великий Зенит!!!!

      3
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      Рейтинг: +2

      Яхта 16 5 часов назад

      Виват Уралу!!!

      1
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      Рейтинг: +2

      Яхта 16 5 часов назад

      А сколько весит этот тарасовский писуар?

      1
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      Рейтинг: +15791

      Алексей З 9 часов назад

      Тренеру Спартака есть чем заниматься на тренеровках.
      Игра в обороне , в опорной зоне и при стандартах ниже всякой критики. Это уже с нового года происходит, пора бы уже заметить и исправлять.

      2
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      Рейтинг: +564

      АлексМак 9 часов назад

      ...не всё свино-скоту масленица!

      1
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      Рейтинг: +14893

      playsh 9 часов назад

      Да Вася правильно заметил,что "валидольные игры",тем более сплошняком,ничем хорошим не заканчиваются,в первую очередь для самих Спартаковцев,так как это является просто-напросто нестабильной,ненадёжной игрой,отчего к концу матча у игроков просыпается мандраж.

      0
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      Рейтинг: +68684

      portero 9 часов назад

      Бикфалви монстр(в хорошем смысле) он всегда играет до конца...
      Свинов подложил Спартаку, если ты выходишь, то должен орать на весь стадион мой или я.... и играть снося своих и чужих..
      Свинов встал как девочка, разрешите пройти к мячу....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15791

      Алексей З > portero 9 часов назад

      Там просто не надо было выходить, мяч и ситуацию контролировал Литвинов.
      У вратаря нет уверенности , в факеле такого не преобретёшь.

      1
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 10 часов назад

      Уася говори простыми словами. Просто хряков отодрали. Они вешали золотые медали после выигрышей над аутсайдерами. А тут вдруг начались трудовые будни, где 2/3 клубов будут хряков дрючить. гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +564

      АлексМак > ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      ...и теперь ещё ждём эрекцию эскортницы, с новым заявлением против судей матча...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34926

      VVM1964 > АлексМак 8 часов назад

      Пока виден только словесный понос вашей братии... Впрочем, понятно ваше желание поанонировать, ведь Заремы давно не видно и ваше воздержание затянулось !!! )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2

      Яхта 16 > VVM1964 5 часов назад

      Да ладно уж этой гордиться, еще скажи что на твое рыло у нас встает!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34926

      VVM1964 > Яхта 16 4 часа назад

      Ну то что у вас подавляющее большинство извращенцы, всем известно, но надеюсь что я не в их вкусе !!! )))

      0
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 10 часов назад

      Похоже, Вася вчера вечером бухал, только сегодня комментарием разродился.
      И да, сегодняшний «Спартак» дает шанс ПОРЖАТЬ над собой любому сопернику!...)))

      3
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Cleaner 9 часов назад

      Мы после Воронежа все РЖАЛИ а ты плакался в подушку)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Болотоход 4 часа назад

      Все ржали, когда Спартак от Нижнего ЧЕТЫРЕ штуки получил!!!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM 10 часов назад

      Да игра была на три результата, где-то у Урала было моментов больше, где у Спартака были моменты мертвые. Так бывает. Помазун сыграл и оставил команду в игре при ударе Промеса в штангу, а Свинов привез. В данном матче любой результат по сути закономерен, если его рассматривать с разных сторон-количества моментов, ключевых сейвов, ошибок судьи и игроков. В отличии от тех же коней или ростова, Спартак с Уралом так или иначе играл в атаке с позиции силы. Реалии таковы, что нет обороны , чтобы не давать любой команде создавать такое количество моментов. Я думаю, эту проблему и не решат до конца чемпа

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