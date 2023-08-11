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    • Мухин назвал главного конкурента за место в стартовом составе ЦСКА

    Мухин назвал главного конкурента за место в стартовом составе ЦСКА

    Максим Мухин порассуждал о конкуренции в полузащите ЦСКА.

    – В прошлом сезоне ты не так часто играл. Скажи честно – не было мыслей сменить команду?

    – Признаюсь честно – не было. Мне нравится в ЦСКА. Может, я пока не так много играю, но я верю в себя. Буду работать на пределе и надеюсь, что у меня все получится.

    – Кого в этом сезоне считаешь главным конкурентом на поле? Зделара? Кого-то из группы атаки?

    – Думаю, мой главный конкурент – Костя Кучаев. На мой взгляд, он один из самых сильных игроков центра поля в нашей команде.

    • Мухину в ноябре исполнится 22 года.
    • Его статистика в ЦСКА: 59 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    11.08.2023 15:43
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