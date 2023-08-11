Мухин назвал главного конкурента за место в стартовом составе ЦСКА

Максим Мухин порассуждал о конкуренции в полузащите ЦСКА.
– В прошлом сезоне ты не так часто играл. Скажи честно – не было мыслей сменить команду?
– Признаюсь честно – не было. Мне нравится в ЦСКА. Может, я пока не так много играю, но я верю в себя. Буду работать на пределе и надеюсь, что у меня все получится.
– Кого в этом сезоне считаешь главным конкурентом на поле? Зделара? Кого-то из группы атаки?
– Думаю, мой главный конкурент – Костя Кучаев. На мой взгляд, он один из самых сильных игроков центра поля в нашей команде.
- Мухину в ноябре исполнится 22 года.
- Его статистика в ЦСКА: 59 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.
Источник: сайт ЦСКА