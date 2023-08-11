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    «Тоттенхэм» запретил Кейну лететь в Мюнхен

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не смог вылететь из Лондона в Мюнхен сегодня утром.

    По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, Кейна везли в аэропорт Станстед, но по дороге сказали не лететь в Мюнхен на подписание контракта с «Баварией» и вернули обратно.

    «Тоттенхэм» пытается в последний момент изменить условия сделки. Сейчас Кейн ждет разрешения на вылет.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: твиттер Каве Солхекола

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    11.08.2023 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2821

      BlackMurder 11 августа, 11:37

      Чет меня новости про Кейна, Мбапе, Захаряна уже бесят

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