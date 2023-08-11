«Тоттенхэм» запретил Кейну лететь в Мюнхен

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не смог вылететь из Лондона в Мюнхен сегодня утром.

По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, Кейна везли в аэропорт Станстед, но по дороге сказали не лететь в Мюнхен на подписание контракта с «Баварией» и вернули обратно.

«Тоттенхэм» пытается в последний момент изменить условия сделки. Сейчас Кейн ждет разрешения на вылет.