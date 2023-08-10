Божович дал совет Дзюбе после слитого интимного видео

Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.
– Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?
– «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»
– Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор Артем должен был бы поддерживать активнее всех.
– Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы Слуцкий тренировал, ха-ха!
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
- Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.
Источник: «Спорт-Экспресс»