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    Божович дал совет Дзюбе после слитого интимного видео

    Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    – Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?

    – «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»

    – Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор Артем должен был бы поддерживать активнее всех.

    – Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы Слуцкий тренировал, ха-ха!

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2023 14:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +137

      Купа Купыч 10 августа, 19:01

      Просто в голове опилки. Да,да,да.

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      Рейтинг: +11738

      alex1951 10 августа, 15:53

      Знааток!
      Знает,что ховорит....
      Что говорили Авдотья Никитична с Маврикиевной.
      Что лучше кекс или секс...? Нее,главное ,шоб яйца свежие были....Так шо у ДзюДро одна проблем - яйца не те ,вот он и записался в кружок ,,умелые руки,,))))

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      Рейтинг: +7183

      sochi-2013 > alex1951 10 августа, 16:53

      Ты прям по вкусу определил-те или не те . Попробуй еще раз, может просто не распробовал.

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      Рейтинг: +11738

      alex1951 > sochi-2013 10 августа, 23:10

      Ты просто,малюсенький,вредненький идиотик....который перегрелся в Сочи...и дрочит...в Сочи.)))

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