Божович дал совет Дзюбе после слитого интимного видео

Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

– Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?

– «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»

– Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор Артем должен был бы поддерживать активнее всех.

– Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы Слуцкий тренировал, ха-ха!