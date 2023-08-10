Божович рассказал, когда его звали в «Спартак»

Миодраг Божович раскрыл обстоятельства несостоявшегося назначения на пост главного тренера «Спартака».
– В одном из интервью вы сказали, что «Спартак» вас звал. Когда?
– Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились – не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.
– Жалеете, что «Спартак» не возглавили?
– Конечно, жалею! Это самый лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда. Как «Црвена Звезда».
- Божович в 2022 году покинул тульский «Арсенал». Это его последнее место работы на сегодняшний день.
- Он также тренировал «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов».
Источник: «Спорт-Экспресс»