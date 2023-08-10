Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Божович рассказал, когда его звали в «Спартак»

    Миодраг Божович раскрыл обстоятельства несостоявшегося назначения на пост главного тренера «Спартака».

    – В одном из интервью вы сказали, что «Спартак» вас звал. Когда?

    – Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились – не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.

    – Жалеете, что «Спартак» не возглавили?

    – Конечно, жалею! Это самый лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда. Как «Црвена Звезда».

    Новости по теме
    «Мог стать как Модрич, все знал в футболе»: Божович – о бывшем игроке «Спартака» 4
    Божович: «Промесу надо жениться на русской и оставаться в России!» 13
    Божович дал совет Дзюбе после слитого интимного видео 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2023 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • Читайте нас: 