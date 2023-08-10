Божович рассказал, когда его звали в «Спартак»

Миодраг Божович раскрыл обстоятельства несостоявшегося назначения на пост главного тренера «Спартака».

– В одном из интервью вы сказали, что «Спартак» вас звал. Когда?

– Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились – не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.

– Жалеете, что «Спартак» не возглавили?

– Конечно, жалею! Это самый лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда. Как «Црвена Звезда».