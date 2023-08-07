Грузовик влетел в автобус детской команды в Краснодарском крае: погиб 15-летний футболист

В Брюховецком районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором погиб 15-летний футболист.

По информации «Комсомольской правды», 7 августа водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу на трассе «Краснодар – Ейск» в запрещенном месте и столкнулся микроавтобусом, в котором находилась детская футбольная команда.

«В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи», – сообщили в главном управлении МВД по Кубани.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.