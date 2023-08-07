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    • Грузовик влетел в автобус детской команды в Краснодарском крае: погиб 15-летний футболист

    Грузовик влетел в автобус детской команды в Краснодарском крае: погиб 15-летний футболист

    В Брюховецком районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором погиб 15-летний футболист.

    По информации «Комсомольской правды», 7 августа водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу на трассе «Краснодар – Ейск» в запрещенном месте и столкнулся микроавтобусом, в котором находилась детская футбольная команда.

    «В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи», – сообщили в главном управлении МВД по Кубани.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    07.08.2023 18:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1202

      Argon 7 августа, 23:58

      Жесть. Что за команда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      ugc-gaming 7 августа, 20:02

      Земля тебе пухом...

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