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    Тимощук назвал причины поражения «Зенита» от «Динамо»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий после матча с «Динамо». Петербуржцы проиграли со счетом 2:3.

    «Старт матча нам не удался. Провалили первый тайм. В перерыве внесли изменения. Второй тайм был полностью под нашим контролем. Но, к сожалению, допустили ошибки. Проиграли. Надеюсь, для нас это будет определенный урок.

    Во втором тайме мы перешли на пятерку защитников. Старались поднять фланги. Вышел Марио. Стремление вырвать результат похвально. Но, к сожалению, допустили ошибку. Невозможно все 90 минут держать концентрацию. От Семака могли разве что получить смс в перерыве и обсудить это с тренерским штабом. Во втором тайме хотели изменить игру, прибавить в агрессии», – сказал Тимощук.

    • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 21:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit 7 августа, 10:21

      Рано хороните Зенит, сопливые.
      В первых двух сезонах ни Малком ни Вендел ничего не показывали, от слова совсем.
      Малком постоянно в травмах, Вендел места на поляне не находил.
      А пять чемпионств подряд Зенит взял.
      Семак пять сезонов у руля.
      В остальных командах - бесконечное тасование колоды из лохов и лузеров, как бы тренеришек.
      Так шта сидите ровно, трите сопли и смотрите, как Зенит будет все ваши командочки через колено ломать.
      Как это всегда и было.
      Перестроим игру, прикупим напа, посадим на лавку бесполезных Бакаевых.
      Все будет , не расстраивайтесь.
      Зенит - Чемпион!

      1
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 23:03

      Невозможно все 90 минут держать концентрацию? А зарплату миллионную можно? Оштрафовать всех раздолбаев, что потеряли квалификацию.

      1
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      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit > paracetamol 7 августа, 10:15

      Свое бабло считай, не лезь в чужие карманы.

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      Рейтинг: +5286

      neveldomha 6 августа, 22:26

      Как я понимаю, Тимощук отвечает за подготовку стандартов, включая угловые . Зарплату получает зря. Ни одного обострения, а угловых с десяток пробили

      1
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop 6 августа, 22:22

      Толя пора разгонять вашу банду типо тренеров! пустое место Вы все!

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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 6 августа, 22:06

      Всё по делу. Кризис назревал давно. А без суперлегионеров Зенит играть разучился. Нет легионеров- получается средняя команда уровня Факела.

      0
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      Рейтинг: +1181

      qawzsexdr 6 августа, 22:04

      Молодёжи нужно больше доверять, а не выпускать пенсионера, косячного и не желающего играть.

      3
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop > qawzsexdr 6 августа, 22:23

      разве от семака дождешься?

      2
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