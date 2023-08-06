Тимощук назвал причины поражения «Зенита» от «Динамо»

Рано хороните Зенит, сопливые.
В первых двух сезонах ни Малком ни Вендел ничего не показывали, от слова совсем.
Малком постоянно в травмах, Вендел места на поляне не находил.
А пять чемпионств подряд Зенит взял.
Семак пять сезонов у руля.
В остальных командах - бесконечное тасование колоды из лохов и лузеров, как бы тренеришек.
Так шта сидите ровно, трите сопли и смотрите, как Зенит будет все ваши командочки через колено ломать.
Как это всегда и было.
Перестроим игру, прикупим напа, посадим на лавку бесполезных Бакаевых.
Все будет , не расстраивайтесь.
Зенит - Чемпион!
Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий после матча с «Динамо». Петербуржцы проиграли со счетом 2:3.
«Старт матча нам не удался. Провалили первый тайм. В перерыве внесли изменения. Второй тайм был полностью под нашим контролем. Но, к сожалению, допустили ошибки. Проиграли. Надеюсь, для нас это будет определенный урок.
Во втором тайме мы перешли на пятерку защитников. Старались поднять фланги. Вышел Марио. Стремление вырвать результат похвально. Но, к сожалению, допустили ошибку. Невозможно все 90 минут держать концентрацию. От Семака могли разве что получить смс в перерыве и обсудить это с тренерским штабом. Во втором тайме хотели изменить игру, прибавить в агрессии», – сказал Тимощук.
- «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.