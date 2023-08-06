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Тимощук назвал причины поражения «Зенита» от «Динамо»

6 августа 2023, 21:46
8

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий после матча с «Динамо». Петербуржцы проиграли со счетом 2:3.

«Старт матча нам не удался. Провалили первый тайм. В перерыве внесли изменения. Второй тайм был полностью под нашим контролем. Но, к сожалению, допустили ошибки. Проиграли. Надеюсь, для нас это будет определенный урок.

Во втором тайме мы перешли на пятерку защитников. Старались поднять фланги. Вышел Марио. Стремление вырвать результат похвально. Но, к сожалению, допустили ошибку. Невозможно все 90 минут держать концентрацию. От Семака могли разве что получить смс в перерыве и обсудить это с тренерским штабом. Во втором тайме хотели изменить игру, прибавить в агрессии», – сказал Тимощук.

  • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
  • Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (8)
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qawzsexdr
1691348678
Молодёжи нужно больше доверять, а не выпускать пенсионера, косячного и не желающего играть.
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evgevg13
1691348797
Всё по делу. Кризис назревал давно. А без суперлегионеров Зенит играть разучился. Нет легионеров- получается средняя команда уровня Факела.
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Ziklop
1691349738
Толя пора разгонять вашу банду типо тренеров! пустое место Вы все!
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neveldomha
1691349964
Как я понимаю, Тимощук отвечает за подготовку стандартов, включая угловые . Зарплату получает зря. Ни одного обострения, а угловых с десяток пробили
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paracetamol
1691352209
Невозможно все 90 минут держать концентрацию? А зарплату миллионную можно? Оштрафовать всех раздолбаев, что потеряли квалификацию.
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Zenit_Zenit
1691392878
Рано хороните Зенит, сопливые. В первых двух сезонах ни Малком ни Вендел ничего не показывали, от слова совсем. Малком постоянно в травмах, Вендел места на поляне не находил. А пять чемпионств подряд Зенит взял. Семак пять сезонов у руля. В остальных командах - бесконечное тасование колоды из лохов и лузеров, как бы тренеришек. Так шта сидите ровно, трите сопли и смотрите, как Зенит будет все ваши командочки через колено ломать. Как это всегда и было. Перестроим игру, прикупим напа, посадим на лавку бесполезных Бакаевых. Все будет , не расстраивайтесь. Зенит - Чемпион!
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