Тимощук назвал причины поражения «Зенита» от «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий после матча с «Динамо». Петербуржцы проиграли со счетом 2:3.

«Старт матча нам не удался. Провалили первый тайм. В перерыве внесли изменения. Второй тайм был полностью под нашим контролем. Но, к сожалению, допустили ошибки. Проиграли. Надеюсь, для нас это будет определенный урок.

Во втором тайме мы перешли на пятерку защитников. Старались поднять фланги. Вышел Марио. Стремление вырвать результат похвально. Но, к сожалению, допустили ошибку. Невозможно все 90 минут держать концентрацию. От Семака могли разве что получить смс в перерыве и обсудить это с тренерским штабом. Во втором тайме хотели изменить игру, прибавить в агрессии», – сказал Тимощук.