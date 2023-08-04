Игрок «Амкала» – соперникам по Кубку России: «Всем ***!»

Полузащитник медийного клуба «Амкал» Сибскана высказался о выступлении команды в сезоне Fonbet Кубка России.

На этой неделе в 1-м раунде «Амкал» прошел «Знамя».

В следующем раунде «Амкал» сыграет на выезде с «Текстильщиком» Игоря Колыванова.

В прошлом сезоне москвичи прошли 2 раунда Кубка.

«Пока будут легчайшие команды, далеко доползем. Хотелось бы команду уровня ФНЛ, со «Знаменем» была легчайшая победа – вообще скучно.

Я вернусь на поле, когда будет сложнее. К следующей игре. Всем *** [кабзда]! Шутки шутить не планируем, серьезный настрой», – заверил Сибскана в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.