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    Игрок «Амкала» – соперникам по Кубку России: «Всем ***!»

    Полузащитник медийного клуба «Амкал» Сибскана высказался о выступлении команды в сезоне Fonbet Кубка России.

    • На этой неделе в 1-м раунде «Амкал» прошел «Знамя».
    • В следующем раунде «Амкал» сыграет на выезде с «Текстильщиком» Игоря Колыванова.
    • В прошлом сезоне москвичи прошли 2 раунда Кубка.

    «Пока будут легчайшие команды, далеко доползем. Хотелось бы команду уровня ФНЛ, со «Знаменем» была легчайшая победа – вообще скучно.

    Я вернусь на поле, когда будет сложнее. К следующей игре. Всем *** [кабзда]! Шутки шутить не планируем, серьезный настрой», – заверил Сибскана в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.08.2023 22:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3642

      Axe111 5 августа, 11:12

      Пфф очередной высер от *** пойми кого! НА ЗАВОД БЕЗДАРИ

      0
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 08:23

      тварь конченная. ладно бы, в 20 лет такое произнёс - но не в 40.

      2
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      Рейтинг: +548

      Айболид 5 августа, 05:49

      Это кто такая Сибскана ? Я думал это название фирмы какой-то или СП .

      2
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > Айболид 5 августа, 19:44

      Клуб такой есть в хоккее с мячом, Сибскана

      0
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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 5 августа, 05:20

      Клоуны

      2
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      Рейтинг: +3469

      AZ 4 августа, 23:05

      За это дерьмо еще и болеют... Просто быдло...

      4
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      Рейтинг: +379

      Рыло свина 4 августа, 22:52

      АМ (кушать) кал команда жрушая гавно, вы сами знаете кто.
      обосретесь в следующем туре!

      4
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner > Рыло свина 5 августа, 10:29

      Юморок у Вас спартаковский. Это очень плохо. Но мысль правильная.

      1
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