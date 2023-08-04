Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой назвал самого сильного игрока РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

    Мостовой назвал самого сильного игрока РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кого считает самым сильным футболистом РПЛ после ухода Малкома из «Зенита».

    «Первые матчи сезона показали, что «Зениту» будет не так легко справиться с потерей Малкома. Креатива в атаке у команды явно не хватает. Но его переход – отличная сделка для клуба. От таких предложений, что называется, не отказываются.

    Кто теперь лучший в РПЛ? Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, Промес – сильнейший футболист в Лиге», – сказал Мостовой.

    • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    3-й тур РПЛ стартовал: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Новости по теме
    Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира 4
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Малком – лучший футболист России в прошлом сезоне, Семак – лучший тренер и другие номинации 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife 4 августа, 11:07

      Самый сильные игроки РПЛ - Миллер и Дюков))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > NewLife 4 августа, 12:50

      Как всегда Спартак третий

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 