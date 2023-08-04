Мостовой назвал самого сильного игрока РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кого считает самым сильным футболистом РПЛ после ухода Малкома из «Зенита».

«Первые матчи сезона показали, что «Зениту» будет не так легко справиться с потерей Малкома. Креатива в атаке у команды явно не хватает. Но его переход – отличная сделка для клуба. От таких предложений, что называется, не отказываются.

Кто теперь лучший в РПЛ? Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, Промес – сильнейший футболист в Лиге», – сказал Мостовой.

Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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