Зарема назвала главного футболиста РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

– Малком – топовый футболист. Но его отсутствие заметят только болельщики «Зенита»?

– Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси – это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме.

Был ли Малком душой «Зенита»? Думаю, нет. Вот Дзюба – да, который по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ.

Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе, все очень быстро забыли об эпохе немцев.