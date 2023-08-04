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    • Зарема назвала главного футболиста РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

    Зарема назвала главного футболиста РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

    – Малком – топовый футболист. Но его отсутствие заметят только болельщики «Зенита»?

    – Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси – это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме.

    Был ли Малком душой «Зенита»? Думаю, нет. Вот Дзюба – да, который по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ.

    Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе, все очень быстро забыли об эпохе немцев.

    • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    04.08.2023 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA 4 августа, 12:53

      Дааа в чем в чем так с этим точно можно согласиться . Промесс сейчас в активе . Особенно в Голландии. Ждут не дождутся мальчишки из Голландии чтобы поймать его и получить похвалу . Мальчишки так же бегают олицетворяют его действия вне поля . Хотят так же подняться . А так да . Промесс не только у нас известен . Тюрьма в Нидерландах ждёт его , скушает

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