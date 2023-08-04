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  • Зарема назвала главного футболиста РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

Зарема назвала главного футболиста РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

4 августа 2023, 10:18
1

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

– Малком – топовый футболист. Но его отсутствие заметят только болельщики «Зенита»?

– Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси – это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме.

Был ли Малком душой «Зенита»? Думаю, нет. Вот Дзюба – да, который по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ.

Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе, все очень быстро забыли об эпохе немцев.

  • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Промес Квинси Малком Салихова Зарема
Комментарии (1)
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JIEGEHDA
1691142813
Дааа в чем в чем так с этим точно можно согласиться . Промесс сейчас в активе . Особенно в Голландии. Ждут не дождутся мальчишки из Голландии чтобы поймать его и получить похвалу . Мальчишки так же бегают олицетворяют его действия вне поля . Хотят так же подняться . А так да . Промесс не только у нас известен . Тюрьма в Нидерландах ждёт его , скушает
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