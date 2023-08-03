Малком определил лучшую эмоцию за четыре года в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Малком назвал момент, который стал для него самым эмоциональным в петербургском клубе.

«В «Зените» я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды.

Я прошел путь до нее практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына.

Здесь я впервые провел 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтиансе», ни в «Бордо», ни в «Барселоне».

Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один», – сказал бразилец.