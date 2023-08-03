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    Малком определил лучшую эмоцию за четыре года в «Зените»

    Экс-игрок «Зенита» Малком назвал момент, который стал для него самым эмоциональным в петербургском клубе.

    «В «Зените» я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды.

    Я прошел путь до нее практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына.

    Здесь я впервые провел 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтиансе», ни в «Бордо», ни в «Барселоне».

    Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один», – сказал бразилец.

    • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2023 20:54
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 3 августа, 21:49

      Лучшая эмоция -это получение первой зп

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > FCSpartakM 3 августа, 22:35

      Чё подгорает у тебя ? )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13028

      Вомбат 3 августа, 21:36

      Это в прошло, а уже завтра для тебя, Малком, номером один будет Аль-Хиляль. И это нормально, ведь ты профессионал.

      1
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