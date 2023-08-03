Малком определил лучшую эмоцию за четыре года в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Малком назвал момент, который стал для него самым эмоциональным в петербургском клубе.
«В «Зените» я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды.
Я прошел путь до нее практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына.
Здесь я впервые провел 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтиансе», ни в «Бордо», ни в «Барселоне».
Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один», – сказал бразилец.
- Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: Sports.ru