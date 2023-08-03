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Малком назвал лучшего тренера в своей карьере

3 августа 2023, 19:46
7

Экс-игрок «Зенита» Малком рассказал, какого тренера он считает лучшим в своей футбольной карьере.

«С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере.

Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – еще и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом.

Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался.

Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, все было правильно.

Второй срыв произошел совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра», – заявил бразилец.

  • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком Семак Сергей
Комментарии (7)
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за спартак топим
1691082217
А вон оно че...мамкино молоко помогало оказывается
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edw7777
1691084234
Браво, Малком! На фоне всей грязи, распространяемой здесь обо всех, эти слова, как луч света.
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raritet
1691090284
Кто чтобы бы не говорил, но поддержка Семака со стороны Спалетти о многом говорит. И футболистом был думающим и тренер он не хуже других. Приятно слышать добрые слова о нем от бразильца.
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alefreddy
1691304225
а раньше сынок за другого тренера топил
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portero
1691356084
Вот ты и тащил Семака!!!! А Семак днище , а не тренер!!!!
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