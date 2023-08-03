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    Малком назвал лучшего тренера в своей карьере

    Экс-игрок «Зенита» Малком рассказал, какого тренера он считает лучшим в своей футбольной карьере.

    «С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере.

    Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – еще и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом.

    Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался.

    Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, все было правильно.

    Второй срыв произошел совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра», – заявил бразилец.

    • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2023 19:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +68613

      portero 7 августа, 00:08

      Вот ты и тащил Семака!!!!
      А Семак днище , а не тренер!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 09:43

      а раньше сынок за другого тренера топил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4269

      raritet 3 августа, 22:18

      Кто чтобы бы не говорил, но поддержка Семака со стороны Спалетти о многом говорит. И футболистом был думающим и тренер он не хуже других. Приятно слышать добрые слова о нем от бразильца.

      0
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      Рейтинг: +68613

      portero > raritet 7 августа, 00:09

      Да не тренер Семак, а гавно!!!!
      повезло ему с игроками и Мюллером....

      0
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      Рейтинг: +1153

      edw7777 3 августа, 20:37

      Браво, Малком! На фоне всей грязи, распространяемой здесь обо всех, эти слова, как луч света.

      3
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      Рейтинг: +48

      за спартак топим 3 августа, 20:03

      А вон оно че...мамкино молоко помогало оказывается

      2
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > за спартак топим 3 августа, 20:07

      Не зря он травоядный

      1
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