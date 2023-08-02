Мостовой объяснил, почему Буффон – один из величайших вратарей в истории футбола

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение Джанлуиджи Буффона закончить карьеру.

«Я думаю, что Буффона можно смело называть одним из величайших вратарей в истории футбола. Его величие заключается в том, насколько долгой еще была его карьера. Ему 45 лет, и только сейчас он завершает. В каждом поколении есть свои лучшие игроки. Понятно, что давать оценку трудно. Но на моей памяти Буффон – один из сильнейших голкиперов.

В стане легенд теперь прибыло. В этом поколении вообще было множество отличных вратарей. Оливер Кан, Икер Касильяс, Эдвин ван дер Сар. И Буффон – один из них. Другое дело, что Буффон только сейчас завершает карьеру. У него была очень долгая карьера. Так что это, конечно, один из величайших вратарей», – сказал Мостовой.