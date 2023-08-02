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    • Мостовой объяснил, почему Буффон – один из величайших вратарей в истории футбола

    Мостовой объяснил, почему Буффон – один из величайших вратарей в истории футбола

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение Джанлуиджи Буффона закончить карьеру.

    «Я думаю, что Буффона можно смело называть одним из величайших вратарей в истории футбола. Его величие заключается в том, насколько долгой еще была его карьера. Ему 45 лет, и только сейчас он завершает. В каждом поколении есть свои лучшие игроки. Понятно, что давать оценку трудно. Но на моей памяти Буффон – один из сильнейших голкиперов.

    В стане легенд теперь прибыло. В этом поколении вообще было множество отличных вратарей. Оливер Кан, Икер Касильяс, Эдвин ван дер Сар. И Буффон – один из них. Другое дело, что Буффон только сейчас завершает карьеру. У него была очень долгая карьера. Так что это, конечно, один из величайших вратарей», – сказал Мостовой.

    • Буффон выступал за «Ювентус» и «ПСЖ», последние два сезона отыграл в «Парме».
    • Голкипер провел за карьеру 975 матчей, в которых пропустил 825 голов.
    • В 2006-м Джиджи выиграл чемпионат мира.

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    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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    02.08.2023 23:36
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +554

      El_Chori 3 августа, 01:55

      Спасибо, что объяснил Мы ж сами не понимали

      2
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      ...
      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 > El_Chori 3 августа, 08:56

      Дружище, ну ты понимаешь, а вот блогеру может и непонятно было. Бомбардир просто в очередной раз на свою страницу перенес для мало-мальски болельщика абсолютно неинтересное суждение.

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