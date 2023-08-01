Захарян после срыва трансфера в «Лацио» активизировал переговоры с другим европейским клубом

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал ближе к переходу в «Страсбур».

После срыва трансфера в «Лацио» 20-летний футболист и его представители активизировали переговоры с французским клубом.

Сделкой занимается известный агент Рафаэла Пимента, которую считают преемницей умершего Мино Райолы.

Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.

В новом сезоне Арсен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 3 матчах.

Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».

«Страсбур» и «Челси» с этого лета принадлежат одному владельцу.

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