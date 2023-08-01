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    • Захарян после срыва трансфера в «Лацио» активизировал переговоры с другим европейским клубом

    Захарян после срыва трансфера в «Лацио» активизировал переговоры с другим европейским клубом

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал ближе к переходу в «Страсбур».

    После срыва трансфера в «Лацио» 20-летний футболист и его представители активизировали переговоры с французским клубом.

    Сделкой занимается известный агент Рафаэла Пимента, которую считают преемницей умершего Мино Райолы.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    01.08.2023 14:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +503

      aldo conte 2 августа, 05:34

      Нам с прошлого года морочат голову о том, что Захарян вот-вот перейдет в один из европейских приличных клубов. А у меня появились смутные подозрения, что он вообще никуда не перейдет и останется в РПЛ, ну а если и перейдет, то к Кокорину в "Арис" или какой-нибудь "Пюник", "Карабах" и т.п.

      0
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 1 августа, 18:32

      Подзайэпли уже никому не нужным Закиряном.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 18:30

      не перейдет... к тому же там числится некий Соболь из сборной 404

      1
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 1 августа, 16:36

      Захарян активизировал переговоры с Аланией или со СКА-Хабаровском? Другим ЕВРОПЕЙСКИМ клубам Захарян и даром не нужен...

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      Рейтинг: +2075

      Fialet > Cleaner 1 августа, 18:31

      Ай малатца. Правда СКА Хабаровск клуп азиацкий.

      0
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner > Fialet 1 августа, 18:41

      Ай малатца. Правда СКА Хабаровск клуп играет в европейском чемпионате, потому и клуп он европейский. География у Вас любимый предмет в школе...)))

      0
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      Рейтинг: +2075

      Fialet > Cleaner 1 августа, 19:22

      География как раз говорит, что Хабаровск находится в Азии. А где он играет, это к географии не имеет отношения. И да, Географию я всегда знал лучше любого учителя.

      0
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Fialet 2 августа, 07:43

      Клин просто туповат, он постоянно ржет и не может, не обращай внимание)

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr 1 августа, 16:05

      120-е место в рейтинге УЕФА это круто!

      0
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      Рейтинг: +2277

      spam2009 > ilichkadr 1 августа, 16:40

      все равно это лучше чем перейти в баклано-болотное образование

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > spam2009 1 августа, 16:48

      А что баклано-болотное образование его приглашало? Был уже опыт (Кокорин), но потом на «Динамо» наложено табу.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > spam2009 1 августа, 17:52

      идиота кусок, захарян был в зените, откуда его попросили перейти в другой клуб, мягко говоря. но ты тупое, поэтому не врубаешься.

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      Рейтинг: +2277

      spam2009 > fakeid 1 августа, 19:23

      забыл гыгы добавить вонючка

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 1 августа, 16:04

      у него будет шанс в следующем году уйти бесплатно в какой нибудь турецкий или нидерландский клуб деньги за этого игрочишку никто платить не станет

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