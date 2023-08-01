Захарян после срыва трансфера в «Лацио» активизировал переговоры с другим европейским клубом

Нам с прошлого года морочат голову о том, что Захарян вот-вот перейдет в один из европейских приличных клубов. А у меня появились смутные подозрения, что он вообще никуда не перейдет и останется в РПЛ, ну а если и перейдет, то к Кокорину в "Арис" или какой-нибудь "Пюник", "Карабах" и т.п.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал ближе к переходу в «Страсбур».
После срыва трансфера в «Лацио» 20-летний футболист и его представители активизировали переговоры с французским клубом.
Сделкой занимается известный агент Рафаэла Пимента, которую считают преемницей умершего Мино Райолы.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В новом сезоне Арсен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 3 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
- «Страсбур» и «Челси» с этого лета принадлежат одному владельцу.
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