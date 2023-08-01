«Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение Владислава Безбородова после матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.

По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

«Дяденька Безбородов тыкает журналисту! Сразу видно – невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского...

Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.