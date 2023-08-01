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  • «Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове

«Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове

1 августа 2023, 00:26
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение Владислава Безбородова после матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

  • Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
  • Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.
  • По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

«Дяденька Безбородов тыкает журналисту! Сразу видно – невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского...

Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Губерниев Дмитрий Безбородов Владислав
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1690863239
Стыдоба и позорище российского ТВ против "стыдобы и позорища российского футбола".
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nik55
1690865658
2 сапога пара
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Sky Spartak
1690868501
Стыдоба, что тебя подпустили к футболу !!!
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cska1948
1690874177
В ЭСК РФС рассмотрели жалобу ЦСКА на резонансный эпизод в игре с «Ахматом». Постановлено, что Владислав Безбородов допустил ошибку. Во-первых, судья ошибочно показал красную карточку Гайичу. Во-вторых, не имел права разрешать бить пенальти второй раз. Другие эпизоды из этого матча не рассматривались. Официальные лица еще не давали комментарии. Весьма вероятно, что Безбородов будет отстранен на долгий срок.
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