«Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение Владислава Безбородова после матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).
- Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
- Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.
- По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.
«Дяденька Безбородов тыкает журналисту! Сразу видно – невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского...
Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева