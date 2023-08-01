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    • «Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове

    «Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение Владислава Безбородова после матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

    • Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
    • Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.
    • По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

    «Дяденька Безбородов тыкает журналисту! Сразу видно – невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского...

    Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    01.08.2023 00:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +635

      cska1948 1 августа, 10:16

      В ЭСК РФС рассмотрели жалобу ЦСКА на резонансный эпизод в игре с «Ахматом». Постановлено, что Владислав Безбородов допустил ошибку. Во-первых, судья ошибочно показал красную карточку Гайичу. Во-вторых, не имел права разрешать бить пенальти второй раз.

      Другие эпизоды из этого матча не рассматривались. Официальные лица еще не давали комментарии.

      Весьма вероятно, что Безбородов будет отстранен на долгий срок.

      0
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      Рейтинг: +3521

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 09:19

      Безбородов это личный и главный судья хряков. При его судействе 95% он тащит свиней, как вчера засчитали их гол из вне игры. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak 1 августа, 08:41

      Стыдоба, что тебя подпустили к футболу !!!

      0
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      Рейтинг: +8537

      nik55 1 августа, 07:54

      2 сапога пара

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 1 августа, 07:13

      Стыдоба и позорище российского ТВ против "стыдобы и позорища российского футбола".

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