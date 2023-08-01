«Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове

В ЭСК РФС рассмотрели жалобу ЦСКА на резонансный эпизод в игре с «Ахматом». Постановлено, что Владислав Безбородов допустил ошибку. Во-первых, судья ошибочно показал красную карточку Гайичу. Во-вторых, не имел права разрешать бить пенальти второй раз.
Другие эпизоды из этого матча не рассматривались. Официальные лица еще не давали комментарии.
Весьма вероятно, что Безбородов будет отстранен на долгий срок.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение Владислава Безбородова после матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).
- Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
- Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.
- По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.
«Дяденька Безбородов тыкает журналисту! Сразу видно – невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского...
Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.