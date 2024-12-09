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    Орлов пообщался с Безбородовым и оценил наказание судьи

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что РФС не должен был наказывать арбитра Владислава Безбородова отстранением от судейства до конца сезона.

    – Вы с Безбородовым после его отстранения общались?

    – Да, но эту тему не поднимали. Он нормально себя чувствует, это хороший и квалифицированный судья. Нельзя было так его наказывать.

    • Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС в ноябре отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.
    • Арбитр из Санкт-Петербурга отстранен за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие.
    • Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а рефери называл себя так: «один остался, который умеет судить».
    • 51-летний Безбородов является рекордсменом среди судей по количеству матчей в чемпионатах России – 306 игр.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2024 16:41
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    Комментарии (2)
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    RUSARM
    1733753129
    Конечно нельзя,раз орлов так решил!! Надо было ему премию выписать,да побольше!!
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    Мордаванин
    1733755302
    дванаглых беззастенчивых мерзавца
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