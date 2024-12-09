Орлов пообщался с Безбородовым и оценил наказание судьи

Комментатор Геннадий Орлов считает, что РФС не должен был наказывать арбитра Владислава Безбородова отстранением от судейства до конца сезона.
– Вы с Безбородовым после его отстранения общались?
– Да, но эту тему не поднимали. Он нормально себя чувствует, это хороший и квалифицированный судья. Нельзя было так его наказывать.
- Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС в ноябре отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.
- Арбитр из Санкт-Петербурга отстранен за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие.
- Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а рефери называл себя так: «один остался, который умеет судить».
- 51-летний Безбородов является рекордсменом среди судей по количеству матчей в чемпионатах России – 306 игр.