Орлов пообщался с Безбородовым и оценил наказание судьи

Комментатор Геннадий Орлов считает, что РФС не должен был наказывать арбитра Владислава Безбородова отстранением от судейства до конца сезона.

– Вы с Безбородовым после его отстранения общались?

– Да, но эту тему не поднимали. Он нормально себя чувствует, это хороший и квалифицированный судья. Нельзя было так его наказывать.