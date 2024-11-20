Митрофанов прокомментировал длительное отстранение Безбородова: «Все просто»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.

Решение принято из-за нарушения рефери статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

«Жестокое наказание? Не считаю, что слово «жестоко» является правильным. В этой ситуации надо понимать, что комиссия принимала решение в соответствии с той практикой, которая сложилась. Павел Юрьевич Каманцев уже комментировал.

Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение, сославшись на то, что данные сообщения не публиковались им и не публиковались с его аккаунта, что тоже важно. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. В ходе расследования было технически установлено, что это его телефонный номер.

Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение.

Спрашивал ли я у Каманцева, почему сообщения от 2021 года всплыли лишь сейчас? Нет», – сказал Митрофанов.

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