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    • Митрофанов прокомментировал длительное отстранение Безбородова: «Все просто»

    Митрофанов прокомментировал длительное отстранение Безбородова: «Все просто»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова.

    • Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.
    • Решение принято из-за нарушения рефери статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.
    • Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

    «Жестокое наказание? Не считаю, что слово «жестоко» является правильным. В этой ситуации надо понимать, что комиссия принимала решение в соответствии с той практикой, которая сложилась. Павел Юрьевич Каманцев уже комментировал.

    Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение, сославшись на то, что данные сообщения не публиковались им и не публиковались с его аккаунта, что тоже важно. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. В ходе расследования было технически установлено, что это его телефонный номер.

    Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение.

    Спрашивал ли я у Каманцева, почему сообщения от 2021 года всплыли лишь сейчас? Нет», – сказал Митрофанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2024 17:39
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    Комментарии (7)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1732113963
    Проверить всех судей и чиновников РФС, включая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет договорняков
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    Semenycch
    1732118922
    Безбородов далеко не худший рефери, но в данном случае я совершенно солидарен с Дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС. За ложь нужно отвечать по всей строгости закона.
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    Snek
    1732119405
    Безбородов, конечно, один из немногих, кто судит нормально, но повёл себя как ЧСВ м*дак. Ну а нашей судейской коллегии нужно не только наказать Безбородова, но и сделать выводы, каким бы м*даком он не был, всё что он сказал, оно +\- так и есть, за исключением того, что он единственный.
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    Spartak_forv@
    1732124494
    Дорожку Безбородов кому-то перешел.Или место кому-то другому обещанное за собой держал,на пенсию не уходя.У нас же много блатных детишек вокруг футбола крутятся.И все жрать хотят.А лосенок то маленький,на всех не хватит))
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    wikskwerows
    1732125856
    Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 11-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.
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