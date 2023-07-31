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Суарес рассказал про общую мечту с Месси

31 июля 2023, 12:03

Форвард «Гремио» Луис Суарес признался, что надеется еще поиграть с Лионелем Месси.

«Мы с Месси мечтаем вместе завершить карьеру. Обсуждали это еще играя за «Барселону». А потом я перешел в «Атлетико», а он – в «ПСЖ».

Мы разговаривали о том, что после «Барсы» отправимся в США, но этого не случилось. Надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», – заявил 36-летний уругваец.

  • Суарес и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год.
  • Они также дружат семьями.
  • Аргентинец этим летом перешел в «Интер Майами».

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Источник: Goal
Бразилия. Серия А США. МЛС Гремио Интер Майами Месси Лионель Суарес Луис
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