Суарес рассказал про общую мечту с Месси

Форвард «Гремио» Луис Суарес признался, что надеется еще поиграть с Лионелем Месси.
«Мы с Месси мечтаем вместе завершить карьеру. Обсуждали это еще играя за «Барселону». А потом я перешел в «Атлетико», а он – в «ПСЖ».
Мы разговаривали о том, что после «Барсы» отправимся в США, но этого не случилось. Надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», – заявил 36-летний уругваец.
- Суарес и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год.
- Они также дружат семьями.
- Аргентинец этим летом перешел в «Интер Майами».
Источник: Goal