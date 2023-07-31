Суарес рассказал про общую мечту с Месси

Форвард «Гремио» Луис Суарес признался, что надеется еще поиграть с Лионелем Месси.

«Мы с Месси мечтаем вместе завершить карьеру. Обсуждали это еще играя за «Барселону». А потом я перешел в «Атлетико», а он – в «ПСЖ».

Мы разговаривали о том, что после «Барсы» отправимся в США, но этого не случилось. Надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», – заявил 36-летний уругваец.