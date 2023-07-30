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    Секу: «Слуцкий – смешной тренер»

    Бывший игрок ЦСКА Секу вспомнил экс-тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Если Леонид шутил, ему было смешно. Но если шутили про него… Я постоянно угорал, как он качался на скамейке. Да все угорали. Это вообще что такое? Камон, мы выигрываем 4:0. Чего ты нервничаешь? Ну купи себе кресло-качалку и сиди там во время матча.

    Но он хороший тренер. И смешной», – сказал Олисе.

    • Слуцкий приводил ЦСКА к чемпионствам.
    • Секу был в команде с 2009 по 2015 год.
    • На этой неделе либериец посетил Санкт-Петербург, где прошел саммит «Россия – Африка».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +726

      eugen-han 1 час назад

      Слуцкер- клоун, и качался он, подражая Лобановскому. Вот только вопрос: делал(качался) он серьёзно или шутя,- этого мы уже не узнаем, потому что сейчас можно сказать всё что угодно.

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      Рейтинг: +2636

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Тебе не понять больного неврастенией.))Если он не будет качаться-начнётся паническая атака.(скорая,врачи,досвидос тёплое место)Покойный Лобановский страдал подобным недугом.Постоянно,в довесок,лазил по внутренним карманам,чтобы отвлечь мозг от тревоги).

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