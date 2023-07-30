Секу: «Слуцкий – смешной тренер»

Бывший игрок ЦСКА Секу вспомнил экс-тренера команды Леонида Слуцкого.

«Если Леонид шутил, ему было смешно. Но если шутили про него… Я постоянно угорал, как он качался на скамейке. Да все угорали. Это вообще что такое? Камон, мы выигрываем 4:0. Чего ты нервничаешь? Ну купи себе кресло-качалку и сиди там во время матча.

Но он хороший тренер. И смешной», – сказал Олисе.