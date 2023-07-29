Мостовой назвал лучшего тренера в истории сборной России

Александр Мостовой рассказал, какого главного тренера считает лучшим в истории сборной России.

«Олег Романцев. При нeм команда играла хорошо в любой ситуации, даже когда проигрывала, хотя бывало это нечасто.

Например, когда было противостояние с Украиной. Потом выиграли группу с каким-то рекордом, когда отобрались на чемпионат Европы-1996.

Входили, по-моему, в тройку команд в рейтинге. Футболисты тогда были высочайшего уровня», – заявил Мостовой.