Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой назвал лучшего тренера в истории сборной России

    Александр Мостовой рассказал, какого главного тренера считает лучшим в истории сборной России.

    «Олег Романцев. При нeм команда играла хорошо в любой ситуации, даже когда проигрывала, хотя бывало это нечасто.

    Например, когда было противостояние с Украиной. Потом выиграли группу с каким-то рекордом, когда отобрались на чемпионат Европы-1996.

    Входили, по-моему, в тройку команд в рейтинге. Футболисты тогда были высочайшего уровня», – заявил Мостовой.

    • Романцев возглавлял сборную с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год.
    • При нем команда провела 60 матчей: 36 побед, 12 ничьих, 12 поражений.

    Новости по теме
    Мостовой ответил, готов ли он тренировать африканскую сборную 3
    Мостовой назвал лучшего легионера в истории РПЛ 5
    Россия выиграла гала-матч на саммите «Россия – Африка»: Мостовой – тренер, Бут – на поле 5
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17755

      Garrincha58 17 минут назад

      Романцев? смешно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5542

      fakeid 1 час назад

      филимонов не даст соврать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7291

      Semenycch 1 час назад

      Лучший Хиддинк.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 