Широков одним словом охарактеризовал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Роман Широков назвал «отличной» сделку по продаже Малкома в «Аль-Хиляль» из «Зенита».

Бразильца купили за 60 миллионов евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

«С точки зрения бизнеса – отличный переход. «Зенит» купил игрока дешевле, а продал дороже. Смогли заработать – молодцы.

С одной стороны, это потеря, с другой – на его место может прийти не менее отличный футболист.

Сумма трансфера меня не удивила. Мы удивлялись, когда его купили за 40 миллионов евро, а теперь продали за 60 миллионов. «Зенит» ведь покупал его с расчeтом, что он заработает для команды денег в Лиге чемпионов – так и получилось.

Пользу команде принeс, стал лучшим бомбардиром. Ушeл на пике цены. Для «Зенита» и Малкома это хорошо. Заработает денег», – сказал Широков.