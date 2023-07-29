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    • Широков одним словом охарактеризовал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

    Широков одним словом охарактеризовал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

    Роман Широков назвал «отличной» сделку по продаже Малкома в «Аль-Хиляль» из «Зенита».

    • Бразильца купили за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    «С точки зрения бизнеса – отличный переход. «Зенит» купил игрока дешевле, а продал дороже. Смогли заработать – молодцы.

    С одной стороны, это потеря, с другой – на его место может прийти не менее отличный футболист.

    Сумма трансфера меня не удивила. Мы удивлялись, когда его купили за 40 миллионов евро, а теперь продали за 60 миллионов. «Зенит» ведь покупал его с расчeтом, что он заработает для команды денег в Лиге чемпионов – так и получилось.

    Пользу команде принeс, стал лучшим бомбардиром. Ушeл на пике цены. Для «Зенита» и Малкома это хорошо. Заработает денег», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:21
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