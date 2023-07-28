Адвокат рассказал, что грозит Малкому за неоплаченные штрафы

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал неоплаченные штрафы Малкома, которые он оставил после себя в России.

«Самое минимальное, когда будет возбуждено исполнительное производство, то приставы будут пытаться выявить его имущество на территории России, если у него оно есть, в том числе денежные средства или акции, то на это имущество будет наложено взыскание. А если у него имущества в России нет, то в части взыскания какие-то санкции к нему применить будет сложно. Ограничить право на выезд Малкому нельзя, ведь у него есть бразильское гражданство.

Максимальное наказание, которое возможно – может быть возбуждено уголовное дело за умышленное уклонение от исполнения решения суда, вряд ли это будет связано с лишением свободы, но сама по себе перспектива быть подозреваемым или обвиняемым в рамках уголовного дела не очень хорошая для любого человека. По этой статье его в международный розыск объявить не смогут и занести в интерпол. Если Малком не собирается возвращаться в Россию, то ему нечего бояться, а если он вернется, то некоторые сложности у него будут», – сказал Жорин.