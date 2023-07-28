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    • Адвокат рассказал, что грозит Малкому за неоплаченные штрафы

    Адвокат рассказал, что грозит Малкому за неоплаченные штрафы

    Адвокат Сергей Жорин прокомментировал неоплаченные штрафы Малкома, которые он оставил после себя в России.

    «Самое минимальное, когда будет возбуждено исполнительное производство, то приставы будут пытаться выявить его имущество на территории России, если у него оно есть, в том числе денежные средства или акции, то на это имущество будет наложено взыскание. А если у него имущества в России нет, то в части взыскания какие-то санкции к нему применить будет сложно. Ограничить право на выезд Малкому нельзя, ведь у него есть бразильское гражданство.

    Максимальное наказание, которое возможно – может быть возбуждено уголовное дело за умышленное уклонение от исполнения решения суда, вряд ли это будет связано с лишением свободы, но сама по себе перспектива быть подозреваемым или обвиняемым в рамках уголовного дела не очень хорошая для любого человека. По этой статье его в международный розыск объявить не смогут и занести в интерпол. Если Малком не собирается возвращаться в Россию, то ему нечего бояться, а если он вернется, то некоторые сложности у него будут», – сказал Жорин.

    • Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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