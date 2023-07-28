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  • Адвокат рассказал, что грозит Малкому за неоплаченные штрафы

Адвокат рассказал, что грозит Малкому за неоплаченные штрафы

28 июля 2023, 22:49
4

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал неоплаченные штрафы Малкома, которые он оставил после себя в России.

«Самое минимальное, когда будет возбуждено исполнительное производство, то приставы будут пытаться выявить его имущество на территории России, если у него оно есть, в том числе денежные средства или акции, то на это имущество будет наложено взыскание. А если у него имущества в России нет, то в части взыскания какие-то санкции к нему применить будет сложно. Ограничить право на выезд Малкому нельзя, ведь у него есть бразильское гражданство.

Максимальное наказание, которое возможно – может быть возбуждено уголовное дело за умышленное уклонение от исполнения решения суда, вряд ли это будет связано с лишением свободы, но сама по себе перспектива быть подозреваемым или обвиняемым в рамках уголовного дела не очень хорошая для любого человека. По этой статье его в международный розыск объявить не смогут и занести в интерпол. Если Малком не собирается возвращаться в Россию, то ему нечего бояться, а если он вернется, то некоторые сложности у него будут», – сказал Жорин.

  • Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (4)
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portero
1690577055
Его и не уведомили о штрафах должным образом, заплатил бы он эти копейки.... У нас мажоры в десятки раз больше штрафов имеют и денежные средства в стране, аот почему-то приставы с низ не взыскиают???? Наверное за вознаграждение других объяснений быть не модет....
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DOCTOR PENALTY
1690577087
Повторит путь Кокорина. Будет играть за ФК "Владимирский централ". )))
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Таврида
1690577326
Из-за этих приставов-крохоборов и пришлось Малкому к арабам свалить. Пашешь, пашешь, а зачёт с коэффициентами на штрафы идет...
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шахта Заполярная
1690619761
То штрафы не оплатил, то налоги, какой-то рецидивист, да и откуда у малкома такие бабки он же не в Химках играл, а в зените.
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