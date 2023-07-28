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    • Фернандес обвинил игроков «Динамо» в игровом спаде Захаряна

    Фернандес обвинил игроков «Динамо» в игровом спаде Захаряна

    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес считает, что игроки московского клуба частично виноваты в игровом спаде Арсена Захаряна на фоне несостоявшегося перехода в «Челси».

    – Были и есть разговоры об интересе европейских клубов к Захаряну. Он готов к переезду в Европу?

    – Я думаю, да. Всe зависит от него. Здесь он играет хорошо. Думаю, что он спокойно может играть в Голландии, Италии, Испании и даже в Англии. Некоторое время назад мы все слышали, что его хотел «Челси». Не знаю, что в итоге помешало, но он не затерялся бы в любой стране.

    – Прошедший для него сезон сложился не лучшим образом. Повлияла ли на него история с «Челси»?

    – В нападении у него не всe шло гладко. Всe это идeт из головы. Он слышал очень часто своe имя применительно к Европе. В том числе и в контексте «Челси», так что это, наверное, могло на него повлиять. Однако не только он сам недостаточно справился с этим, но и остальные игроки команды не помогли ему.

    – Вы говорите, что ему не помогали. При этом казалось, что позитив тогда был. Ярослав Гладышев рассказывал нам в интервью, что другие игроки «Динамо» подкалывали Захаряна, когда появились новости, что он может перейти в «Челси». Как он реагировал на новости?

    – Сейчас реакция и у него, и у нас не такая эмоциональная, по правде говоря. Но, когда появились разговоры о «Челси», то его подкалывали в команде. Конечно, не так сильно, просто посмеивались.

    Мне казалось, что он тогда немного нервничал на фоне того, что говорилось о нeм вокруг. Поверьте, молодому футболисту это не так уж просто переживать.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • В разное время им интересовались «Челси», «Лацио», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4928

      алдан2014 1 час назад

      Что с ним все носятся. Он что второй Аршавин или Павлюченко?

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