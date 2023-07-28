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    • «Зенит» отпустит Вендела во «Фламенго» при выполнении двух условий

    «Зенит» отпустит Вендела во «Фламенго» при выполнении двух условий

    «Зенит» готов продать полузащитника Вендела во «Фламенго» при выполнении определенных условий.

    По информации Goal, клуб из Санкт-Петербурга хочет получить за футболиста 18 миллионов евро. Кроме того, часть экономических прав на Вендела должна будет остаться у «Зенита».

    Переговоры между сторонами продолжатся сегодня, 28 июля.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18731

      paracetamol 29 минут назад

      Какой-то ненадежный этот Вендел. Надо бы его оштрафовать на ползарплаты за неявку на сбор!

      0
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      Рейтинг: +2772

      alefreddy 48 минут назад

      лохов хотят найти вряд ли

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      Рейтинг: +5521

      fakeid 58 минут назад

      как обули коринтианс, оставив 50% на алберто + заполучив кучу игроков — так же должны обуть и фламингу. и нужно оттуда кого-нибудь перспективного выцепить в обязательном порядке. но медведев и илюхина своё дело знают, всё исполнят в лучшем виде, сомнений в очередном возгорании в тарасофке нет.

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