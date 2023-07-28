«Зенит» отпустит Вендела во «Фламенго» при выполнении двух условий

«Зенит» готов продать полузащитника Вендела во «Фламенго» при выполнении определенных условий.

По информации Goal, клуб из Санкт-Петербурга хочет получить за футболиста 18 миллионов евро. Кроме того, часть экономических прав на Вендела должна будет остаться у «Зенита».

Переговоры между сторонами продолжатся сегодня, 28 июля.