Зарема раскритиковала «Краснодар» за игру против «Спартака»

Зарема Салихова недовольна грубой игрой «Краснодара» в матче со «Спартаком».
- Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
- Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.
«Краснодар» – приятный соперник в плане открытого футбола, они любят пропускать и, как правило, много.
Но сегодня они играли очень грязно. Сперцяна надо наказывать на несколько матчей», – считает Зарема.
Источник: «Спорт-Экспресс»