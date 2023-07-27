Зарема раскритиковала «Краснодар» за игру против «Спартака»

Зарема Салихова недовольна грубой игрой «Краснодара» в матче со «Спартаком».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.

Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.

«Краснодар» – приятный соперник в плане открытого футбола, они любят пропускать и, как правило, много.

Но сегодня они играли очень грязно. Сперцяна надо наказывать на несколько матчей», – считает Зарема.