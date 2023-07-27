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    • Зарема раскритиковала «Краснодар» за игру против «Спартака»

    Зарема раскритиковала «Краснодар» за игру против «Спартака»

    Зарема Салихова недовольна грубой игрой «Краснодара» в матче со «Спартаком».

    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
    • Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
    • Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.

    «Краснодар» – приятный соперник в плане открытого футбола, они любят пропускать и, как правило, много.

    Но сегодня они играли очень грязно. Сперцяна надо наказывать на несколько матчей», – считает Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2023 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5513

      fakeid 1 час назад

      заремба, ты видела, как играл клуп ахмет? краснодар там и рядом не стоял.

      0
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      Рейтинг: +23521

      Persona_non_Grata > fakeid 1 час назад

      Желательно стремится к чему то хорошему и качественному и сравнивать по тому же принципу !!!

      0
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      Рейтинг: +15277

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Клуб Ахмат.

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