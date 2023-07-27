Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча против «Краснодара».

    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
    • Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
    • Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.

    – Команда играла последние 20 минут в другом темпе, дело в жаре?

    – Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости.

    Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.

    – Зобнин провел чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет.

    – И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман – футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества.

    Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности.

    Новости по теме
    Зарема раскритиковала «Краснодар» за игру против «Спартака»
    Названа посещаемость матча «Краснодар» – «Спартак»: она превысила 30 тысяч человек
    Fonbet Кубок России. «Спартак» в большинстве победил «Краснодар» (2:1) благодаря дебютному голу Бонгонда 34
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102062

      zigbert 24 минуты назад

      Реализация голевых моментов конечно страдает. Но в целом Спартак провел качественный матч.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 