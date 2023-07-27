Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Реализация голевых моментов конечно страдает. Но в целом Спартак провел качественный матч.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча против «Краснодара».
- Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
- Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.
– Команда играла последние 20 минут в другом темпе, дело в жаре?
– Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости.
Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.
– Зобнин провел чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет.
– И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман – футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества.
Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности.