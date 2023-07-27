Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча против «Краснодара».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.

Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.

– Команда играла последние 20 минут в другом темпе, дело в жаре?

– Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости.

Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.

– Зобнин провел чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет.

– И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман – футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества.

Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности.