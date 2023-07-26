Хаджи назвал фаворита матча «Краснодар» – «Спартак»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от кубкового матча москвичей против «Краснодара».

Игра состоится завтра, 27 июля, в Краснодаре.

Обе команды начали сезон РПЛ с побед.

Оба клуба тренируют легионеры.

«Само собой, традиционно жду хорошей игры и победы от «Спартака». Но, конечно, меня очень беспокоит наша защита на фоне сильного нападения «Краснодара». На старте сезона южане показывают качественный футбол. В обычных условиях оценил бы шансы соперников как равные. Однако с учетом домашнего поля у краснодарцев, а также долгой дороги и сложной логистики у красно-белых, отдам предпочтение хозяевам – 60 на 40 в пользу команды Владимира Ивича.

Все эти факторы накапливаются и играют против нас. Но мы должны проявлять силу воли и преодолевать трудности. Я давно в футболе и хорошо знаю, что многое здесь зависит от слов, которые тренер находит в раздевалке перед матчем. Нередко после них команда выходит на поле окрыленной и проводит прекрасную игру», – сказал Хаджи.