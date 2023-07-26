Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хаджи назвал фаворита матча «Краснодар» – «Спартак»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от кубкового матча москвичей против «Краснодара».

    • Игра состоится завтра, 27 июля, в Краснодаре.
    • Обе команды начали сезон РПЛ с побед.
    • Оба клуба тренируют легионеры.

    «Само собой, традиционно жду хорошей игры и победы от «Спартака». Но, конечно, меня очень беспокоит наша защита на фоне сильного нападения «Краснодара». На старте сезона южане показывают качественный футбол. В обычных условиях оценил бы шансы соперников как равные. Однако с учетом домашнего поля у краснодарцев, а также долгой дороги и сложной логистики у красно-белых, отдам предпочтение хозяевам – 60 на 40 в пользу команды Владимира Ивича.

    Все эти факторы накапливаются и играют против нас. Но мы должны проявлять силу воли и преодолевать трудности. Я давно в футболе и хорошо знаю, что многое здесь зависит от слов, которые тренер находит в раздевалке перед матчем. Нередко после них команда выходит на поле окрыленной и проводит прекрасную игру», – сказал Хаджи.

    Новости по теме
    Fonbet Кубок России. «Ростов» обыграл дома «Рубин» (1:0) 3
    С игрока «Ростова» слетели шорты – соперник вернул их на место 1
    Федотов выбрал лучший гол из шести в ворота «Оренбурга»
    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 