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    «Лацио» сделал выбор между Захаряном и Камадой

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал ближе к переходу в «Лацио».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб сделал выбор между россиянином и японцем Даити Камадой. «Лацио» решил купить Захаряна.

    Римский клуб ведет переговоры с «Динамо» для достижения окончательной договоренности.

    Сообщалось, что стороны согласовали переезд игрока в Италию за 10+4 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио

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    25.07.2023 23:52
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