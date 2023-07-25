«Лацио» сделал выбор между Захаряном и Камадой

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал ближе к переходу в «Лацио».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб сделал выбор между россиянином и японцем Даити Камадой. «Лацио» решил купить Захаряна.
Римский клуб ведет переговоры с «Динамо» для достижения окончательной договоренности.
Сообщалось, что стороны согласовали переезд игрока в Италию за 10+4 миллиона евро.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио