Газзаев раскритиковал трансферную политику ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о трансферной кампании московского клуба.

ЦСКА в прошлом сезоне финишировал 2-м.

Команда в июне выиграла Кубок России.

В 1-м туре сезона РПЛ клуб проиграл «Уралу» (1:2).

«Про ЦСКА я уже не раз говорил. Где усиление? Команда Владимира Федотова в прошлом сезоне завоевала серебряные и выиграла Кубок. Значит, надо двигаться поступательно. Теперь у армейцев должна быть только одна цель – золотые медали. Но как с таким составом можно претендовать на чемпионство?

Почему ЦСКА вошел в сезон без новичков? Я же вам как-то говорил, что есть Акинфеев, Мойзес, Роша, Чалов, Зайнутдинов, вернется в строй Обляков. Вот и все. А остальные позиции нужно было укреплять!

А сейчас еще и пошел вал травм центральных защитников. Дивеев, Агапов, Роша... Положение становится почти критическим. Что теперь делать? Смогут ли москвичи в ближайшее время решить кадровые проблемы? Большой вопрос без ответа.

За ЦСКА становится тревожно. Особенно после игры в Екатеринбурге. Армейцы почти ничего не создали. В первом тайме был момент у Чалова, на этом все и закончилось... «Урал», на мой взгляд, победил заслуженно», – сказал Газзаев.