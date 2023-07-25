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    Газзаев раскритиковал трансферную политику ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о трансферной кампании московского клуба.

    • ЦСКА в прошлом сезоне финишировал 2-м.
    • Команда в июне выиграла Кубок России.
    • В 1-м туре сезона РПЛ клуб проиграл «Уралу» (1:2).

    «Про ЦСКА я уже не раз говорил. Где усиление? Команда Владимира Федотова в прошлом сезоне завоевала серебряные и выиграла Кубок. Значит, надо двигаться поступательно. Теперь у армейцев должна быть только одна цель – золотые медали. Но как с таким составом можно претендовать на чемпионство?

    Почему ЦСКА вошел в сезон без новичков? Я же вам как-то говорил, что есть Акинфеев, Мойзес, Роша, Чалов, Зайнутдинов, вернется в строй Обляков. Вот и все. А остальные позиции нужно было укреплять!

    А сейчас еще и пошел вал травм центральных защитников. Дивеев, Агапов, Роша... Положение становится почти критическим. Что теперь делать? Смогут ли москвичи в ближайшее время решить кадровые проблемы? Большой вопрос без ответа.

    За ЦСКА становится тревожно. Особенно после игры в Екатеринбурге. Армейцы почти ничего не создали. В первом тайме был момент у Чалова, на этом все и закончилось... «Урал», на мой взгляд, победил заслуженно», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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