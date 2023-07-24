Опубликована сборная 1-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 1-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Зенита», «Спартака», «Ростова», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Сочи».
Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»);
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Ваня Дркушич («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Даниил Хлусевич («Спартак»);
Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Жоау Батчи («Краснодар»);
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).
Источник: WhoScored