Опубликована сборная 1-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 1-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Зенита», «Спартака», «Ростова», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Сочи».

Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»);

Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Ваня Дркушич («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Даниил Хлусевич («Спартак»);

Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Жоау Батчи («Краснодар»);

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).