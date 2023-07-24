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    Опубликована сборная 1-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 1-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Зенита», «Спартака», «Ростова», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Сочи».

    Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»);

    Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Ваня Дркушич («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Даниил Хлусевич («Спартак»);

    Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Жоау Батчи («Краснодар»);

    Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

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    Источник: WhoScored

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