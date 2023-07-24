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    • Канчельскис – директору «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали?»

    Канчельскис – директору «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали?»

    Андрей Канчельскис раскритиковал директора «Сассуоло» Джованни Карневали.

    Итальянец заявил: «Мы не продали Рожерио «Спартаку» по этическим причинам. Мы не хотим иметь дело с русскими».

    «Это чисто понты. Он такой герой, который сидит в «Сассуоло». Пускай там и сидит. Где «Сассуоло» и где «Спартак»? У них проблемы с головой, раз он заявляет такое на всю страну.

    Что ты делаешь? Хочешь плюшки заработать? Приедь один на один, пообщайся. Что вы всe время выносите это на всеуслышание. Наверно, пару винтиков в голове не хватает.

    Я считаю, что человек занимается тем, чтобы на него обратили внимание. Он мог бы спокойно поговорить, но не так. Что тебе русские плохого сделали? Ты с ними когда-то сталкивался?

    Сейчас такая ситуация. Изменить еe, конечно, можно, но мы сейчас все еe заложники. Жизнь продолжается», – сказал Канчельскис.

    • В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
    • Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
    • Рыночная стоимость бразильца – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2739

      alefreddy 1 час назад

      Кончелькин перекрасился стал топить за команду

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