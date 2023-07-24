Канчельскис – директору «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали?»

Андрей Канчельскис раскритиковал директора «Сассуоло» Джованни Карневали.
Итальянец заявил: «Мы не продали Рожерио «Спартаку» по этическим причинам. Мы не хотим иметь дело с русскими».
«Это чисто понты. Он такой герой, который сидит в «Сассуоло». Пускай там и сидит. Где «Сассуоло» и где «Спартак»? У них проблемы с головой, раз он заявляет такое на всю страну.
Что ты делаешь? Хочешь плюшки заработать? Приедь один на один, пообщайся. Что вы всe время выносите это на всеуслышание. Наверно, пару винтиков в голове не хватает.
Я считаю, что человек занимается тем, чтобы на него обратили внимание. Он мог бы спокойно поговорить, но не так. Что тебе русские плохого сделали? Ты с ними когда-то сталкивался?
Сейчас такая ситуация. Изменить еe, конечно, можно, но мы сейчас все еe заложники. Жизнь продолжается», – сказал Канчельскис.
- В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
- Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
- Рыночная стоимость бразильца – 5,5 миллиона евро.