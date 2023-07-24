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  • Канчельскис – директору «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали?»

Канчельскис – директору «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали?»

24 июля 2023, 09:18
5

Андрей Канчельскис раскритиковал директора «Сассуоло» Джованни Карневали.

Итальянец заявил: «Мы не продали Рожерио «Спартаку» по этическим причинам. Мы не хотим иметь дело с русскими».

«Это чисто понты. Он такой герой, который сидит в «Сассуоло». Пускай там и сидит. Где «Сассуоло» и где «Спартак»? У них проблемы с головой, раз он заявляет такое на всю страну.

Что ты делаешь? Хочешь плюшки заработать? Приедь один на один, пообщайся. Что вы всe время выносите это на всеуслышание. Наверно, пару винтиков в голове не хватает.

Я считаю, что человек занимается тем, чтобы на него обратили внимание. Он мог бы спокойно поговорить, но не так. Что тебе русские плохого сделали? Ты с ними когда-то сталкивался?

Сейчас такая ситуация. Изменить еe, конечно, можно, но мы сейчас все еe заложники. Жизнь продолжается», – сказал Канчельскис.

  • В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
  • Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
  • Рыночная стоимость бразильца – 5,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сассуоло Спартак Рожерио Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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alefreddy
1690183297
Кончелькин перекрасился стал топить за команду
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Дядя Серёжа
1690187740
Да бох с ним... посасуло...
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raritet
1690194987
Андрей прав на 100%.Где Спартак и ваше "Посусалам". В клуб с большими традмциями
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Вомбат
1690223659
Конечно, и в Италии русофобы есть, и сейчас они на коне, но среди футбольных дельцов их наверняка нет. Он так обставился, что в Россию ни за какие деньги, а на самом деле Сассуоло и Спартак тупо не сошлись в цене на Рожерио.
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Snek
1690791679
Хахол наезжает на итальянца за угнетение русских... Дожили блин...
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