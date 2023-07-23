Журналист Карпов: «Зенит» на продаже Малкома ничего не заработает»

Инсайдер Иван Карпов подсчитал, что «Зенит» не получил прибыль от продажи нападающего Малкома в «Аль-Хиляль». Саудовцы заплатят 60 миллионов евро.

«Ребят, никаких деньжат «Зенит» за Малкома не поднял и близко. 40 миллионов трансфер в 2019-м году + 10 миллионов подъемные. 6 миллионов в год зарплата, которая со временем дошла до 8 мультов + переподписание контракта летом 2022 года за очень много денег. Там дай бог, если «Зенит» половину отбил, и то вряд ли с учетом инфляции», – написал Карпов.