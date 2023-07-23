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    • Журналист Карпов: «Зенит» на продаже Малкома ничего не заработает»

    Журналист Карпов: «Зенит» на продаже Малкома ничего не заработает»

    Инсайдер Иван Карпов подсчитал, что «Зенит» не получил прибыль от продажи нападающего Малкома в «Аль-Хиляль». Саудовцы заплатят 60 миллионов евро.

    «Ребят, никаких деньжат «Зенит» за Малкома не поднял и близко. 40 миллионов трансфер в 2019-м году + 10 миллионов подъемные. 6 миллионов в год зарплата, которая со временем дошла до 8 мультов + переподписание контракта летом 2022 года за очень много денег. Там дай бог, если «Зенит» половину отбил, и то вряд ли с учетом инфляции», – написал Карпов.

    • Это будет самая дорогая продажа в истории РПЛ.
    • «Зенит» покупал Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов.
    • С командой бразилец выиграл 4 сезона РПЛ подряд.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    23.07.2023 22:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +201

      russkiisergei 1 час назад

      всё верно гавноклуп с берегов невы не может зарабатывать. они конченые

      0
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      Рейтинг: +4731

      Spirit_78 1 час назад

      Очередной недожурналист этот Карпов: придумал шокирующую недостоверную зарплату, проигнорировал вклад Малкома в завоевание титулов и итоговый плюс по трансферному балансу (зарплату только дегенерат может сюда приплюсовывать).

      1
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      Рейтинг: +2734

      alefreddy 1 час назад

      просто обалдеть от цифр особенно ЗП

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68455

      portero 2 часа назад

      С такой логикой трансферы всех лидеров это только затраты, а остальные типо за корку хлеба играют, да и потом уходят свободными агентами это сплошной доход!!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18699

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит ничего не заработал кроме чемпионства. Но это рыло Карпов таких вещей не понимает. Только бабло!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7266

      Semenycch 2 часа назад

      Речь Шарикова, направленная на то, чтобы спровоцировать на глупость других Шариковых, скорее всего парнокопытных. Все клубы мира покупают игроков ради двух целей, чтобы выигрывать призы и чтобы перепродать футболиста по более высокой цене. Отлично, когда удается добиться даже одной цели, а если удается выполнить обе, то это вообще редко достижимо и великолепно.

      4
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      Рейтинг: +603

      zenitforever2015 2 часа назад

      Ничего себе неделька заканчивается...

      3
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      Рейтинг: +5463

      fakeid 3 часа назад

      журналист явный хряк (и дезеув). чё сразу не 20 лямов з/п написал? чего мелочиться-то.
      единственное, что правда, и о чём он не упомянул: в случае продажи дороже 40 лямов - барса получит часть суммы. отсюда, наверное, и была сегодня цифра в 70 лямов, из которых зенит получит 60.

      5
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      Рейтинг: +19180

      ilichkadr > fakeid 1 час назад

      Не, не явный хряк, а выкидыш старой мексиканской свин.ьи!

      1
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