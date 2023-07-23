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  • Журналист Карпов: «Зенит» на продаже Малкома ничего не заработает»

Журналист Карпов: «Зенит» на продаже Малкома ничего не заработает»

23 июля 2023, 22:30
27

Инсайдер Иван Карпов подсчитал, что «Зенит» не получил прибыль от продажи нападающего Малкома в «Аль-Хиляль». Саудовцы заплатят 60 миллионов евро.

«Ребят, никаких деньжат «Зенит» за Малкома не поднял и близко. 40 миллионов трансфер в 2019-м году + 10 миллионов подъемные. 6 миллионов в год зарплата, которая со временем дошла до 8 мультов + переподписание контракта летом 2022 года за очень много денег. Там дай бог, если «Зенит» половину отбил, и то вряд ли с учетом инфляции», – написал Карпов.

  • Это будет самая дорогая продажа в истории РПЛ.
  • «Зенит» покупал Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов.
  • С командой бразилец выиграл 4 сезона РПЛ подряд.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (27)
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zenitforever2015
1690141946
Ничего себе неделька заканчивается...
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paracetamol
1690142747
Зенит ничего не заработал кроме чемпионства. Но это рыло Карпов таких вещей не понимает. Только бабло!
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portero
1690144423
С такой логикой трансферы всех лидеров это только затраты, а остальные типо за корку хлеба играют, да и потом уходят свободными агентами это сплошной доход!!!!!
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alefreddy
1690147187
просто обалдеть от цифр особенно ЗП
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Spirit_78
1690148152
Очередной недожурналист этот Карпов: придумал шокирующую недостоверную зарплату, проигнорировал вклад Малкома в завоевание титулов и итоговый плюс по трансферному балансу (зарплату только дегенерат может сюда приплюсовывать).
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russkiisergei
1690148294
всё верно гавноклуп с берегов невы не может зарабатывать. они конченые
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PAREVG.
1690158926
Вот вам и "гражданин" России. А теперь скажет что всю жизнь мечтал играть в аравии, сделает обрезание и примет ислам. Радует только то, что одним мартыхаем на Руси меньше стало.
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Vratarь
1690185925
А сколько кислорода вдохнул, посчитали? Канализацией пользовался - убыток, в столовке посуду за собой не мыл, футболки не стирал - всё наши бабы за него делали, а им платить приходилось... Давай, Карпов, плюсуй.
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Жентус
1690196186
Какую же глупость пишет этот недоразвитый журналюга, как экономисту, читать тошно. Не постите этот кошмар.
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FCSpartakM
1690219263
То что я примерно писал всю неделю. ****..рики негодуют. Понятно, что Карп там приукрасил цифры, но не далеко от истины. Факт в том, что зенит просто так отдал лидера. Бестолковый менеджмент, впрочем как и у всех в рпл так или иначе.
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