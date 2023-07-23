⚡️ «Зенит» подтвердил уход Малкома за рекордную сумму

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Малком будет продан саудовскому «Аль-Хилялю».

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма», – сказал Медведев.