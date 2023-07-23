Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

⚡️ «Зенит» подтвердил уход Малкома за рекордную сумму

23 июля 2023, 21:44
30

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Малком будет продан саудовскому «Аль-Хилялю».

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма», – сказал Медведев.

  • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
  • «Зенит» покупал Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов.
  • С командой бразилец выиграл 4 сезона РПЛ подряд.

Читайте «Бомбардир» в Дзене

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит Малком Медведев Александр
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arrivalgist
1690138552
Ну вот и хорошо
Ответить
nik55
1690139014
просто вернули все затраты на игрока-----а будут орать что получили большую прибыль от продажи
Ответить
deinego77@yandex.ru
1690139582
Не плохо так то.
Ответить
Вомбат
1690139921
Офигеть не с того, что 60 млн. Офигеть с того, что саудиты, оказывается, ценят росфутбол. Ведь эта цена - результат того, что Малком был лучшим игроком РПЛ в прошлом сезоне. Не так значит мы еще упали, по крайней мере в глазах арабских шейхов.
Ответить
BlackMurder
1690142433
Самое офигенный трансфер опять же сделал зенит, продав Кокорина в Фиорентину
Ответить
paracetamol
1690142965
Нормуль, на пятерых бразил хватит.
Ответить
AZ
1690148205
газпром решил экономить... жесть
Ответить
Oldtrafford83
1690174331
Малкому удачи, попылил неплохо.
Ответить
nik55
1690178492
«Ребят, никаких деньжат «Зенит» за Малкома не поднял и близко. 40 миллионов трансфер в 2019-м году + 10 миллионов подъемные. 6 миллионов в год зарплата, которая со временем дошла до 8 мультов + переподписание контракта летом 2022 года за очень много денег. Там дай бог, если «Зенит» половину отбил, и то вряд ли с учетом инфляции», – написал Карпов.
Ответить
slavа0508
1690373428
Загубили парнишку . а мог ведь в хорошем европейском клубе играть ...а деньжат хорошие игроки срубают в Саудовской и Китае обычно перед пенсией .....
Ответить
Главные новости
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
4
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
6
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
5
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
4
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
1
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
7
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
17
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
28
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+