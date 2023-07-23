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    ⚡️ «Зенит» подтвердил уход Малкома за рекордную сумму

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Малком будет продан саудовскому «Аль-Хилялю».

    «Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма», – сказал Медведев.

    • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
    • «Зенит» покупал Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов.
    • С командой бразилец выиграл 4 сезона РПЛ подряд.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7253

      Semenycch 21 секунду назад

      Малком честно играл по контракту и честно перешел в другой клуб. Он сохранил уважение Санкт-Петербурга.

      0
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      Рейтинг: +12873

      Вомбат 11 минут назад

      Офигеть не с того, что 60 млн. Офигеть с того, что саудиты, оказывается, ценят росфутбол. Ведь эта цена - результат того, что Малком был лучшим игроком РПЛ в прошлом сезоне. Не так значит мы еще упали, по крайней мере в глазах арабских шейхов.

      0
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      Рейтинг: +3983

      minaev23 17 минут назад

      Не плохо так то.

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      Рейтинг: +8369

      nik55 27 минут назад

      просто вернули все затраты на игрока-----а будут орать что получили большую прибыль от продажи

      1
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      Рейтинг: +5449

      fakeid > nik55 21 минуту назад

      а сколько титулов и бабла он принёс? в тарасятнике настолько дауны сидят, что не понимают очевидных вещей.

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      Рейтинг: +19171

      ilichkadr > nik55 19 минут назад

      За 60 лямов в РПЛ ещё никто не продавал. Поэтому ори/не ори, а Бобик издох, причём быстро и не мучаясь.

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      Рейтинг: +389

      JIEGEHDA > nik55 19 минут назад

      Аааа вот как оно работает оказывается . Ну давай как ты тупой посчитаем . 5м евро * 3 года в Зените =15 . +40 за трансфер . 55 выйдет . Это что значит? Правильно +5 лямов . А если по факту считать, то 3 года Малком приносил пользу голы ассисты титулы . Реклама продажа футболок и тд. Фанаты , реклама не только в РФ и Бразилии а по всему миру . Футболисты (на тот момент основы Барсы) переходит в ЗЕНИТ.и тд. Но а ты сиди дальше . Покупая конфету за 5 рублей оценивая его на 3 +1рубль за обёртку и посрал на рубль .

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      Рейтинг: +19171

      ilichkadr > nik55 15 минут назад

      Хряки только Лёнины деньги считали, выдавая их за благотворительность.

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      Рейтинг: +12873

      Вомбат > nik55 4 минуты назад

      Малком обошелся Зениту в 40 млн, в первый сезоне почти не играл и имел основной оклад 3 млн евро, потом 2 сезона получал 3.5 млн вместе с бонусами, а за прошлый сезон получил хоть и больше, но все же не более 5 млн евро. Итого расходы 55 млн евро. Малком внес ненулевой вклад в золото РПЛ 2020, и большой вклад в золото 2021 года. Эти победы принесли Зениту участие в группе ЛЧ, то есть дважды по 25 млн евро. Вклад Малкома в эти 50 млн евро уж точно не меньше 10%. А теперь вот 60 млн евро. Теперь вопрос на засыпку, кто из нас орет, вы или я?

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      Рейтинг: +524

      arrivalgist 34 минуты назад

      Ну вот и хорошо

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