⚡️ «Зенит» подтвердил уход Малкома за рекордную сумму

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Малком будет продан саудовскому «Аль-Хилялю».

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма», – сказал Медведев.

Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.

«Зенит» покупал Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов.

С командой бразилец выиграл 4 сезона РПЛ подряд.

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