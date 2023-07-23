Казаков назвал плюсы потенциального трансфера Захаряна в «Лацио»

Бывший пресс-атташе сборной России и комментатор Илья Казаков оценил потенциальный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».
«Захарян в «Лацио» – этот трансфер, во-первых, укрепит РПЛ как лигу, откуда игроки уезжают и в Европу тоже, а во-вторых, будет красивым пинком директору «Сассуоло» после его нашумевших слов», – написал журналист.
- Римляне выступят в группе Лиги чемпионов.
- 20-летний футболист стоит 15 миллионов евро.
- У него остался год контракта.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова