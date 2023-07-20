Семак ответил на вопрос о будущем Малкома в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе Малкома из клуба.

Сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил за него 50 миллионов евро.

– Очень много в последние дни новостей о возможном отъезде Малкома. Как вы относитесь к этим новостям? Обсуждали ли вы эту ситуацию с игроком?

– К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо.

Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока.

Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба.