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Семак ответил на вопрос о будущем Малкома в «Зените»

20 июля 2023, 12:50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе Малкома из клуба.

Сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил за него 50 миллионов евро.

– Очень много в последние дни новостей о возможном отъезде Малкома. Как вы относитесь к этим новостям? Обсуждали ли вы эту ситуацию с игроком?

– К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо.

Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока.

Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба.

  • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
  • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
  • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
  • Контракт вингера с клубом рассчитан до 2027 года.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Семак Сергей
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