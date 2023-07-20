Семак ответил на вопрос о будущем Малкома в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе Малкома из клуба.
Сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил за него 50 миллионов евро.
– Очень много в последние дни новостей о возможном отъезде Малкома. Как вы относитесь к этим новостям? Обсуждали ли вы эту ситуацию с игроком?
– К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо.
Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока.
Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
- Контракт вингера с клубом рассчитан до 2027 года.
Источник: сайт «Зенита»