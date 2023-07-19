Быстров назвал плюс от ухода Малкома из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал потенциальный трансфер нападающего петербуржцев Малкома в «Аль-Хиляль».

Саудовцы планируют купить игрока за 50 миллионов евро.

«Зенит» купил Малкома в 2019 года за 40 миллионов у «Барселоны».

«Аль-Хиляль» предлагает бразильцу 18 миллионов евро в год – более чем в 2 раза больше, чем он получает в «Зените».

«Малком в прошлом сезоне был, конечно, лучшим игроком «Зенита», спору нет.

Если он покинет клуб, вряд ли кто-то, кто находится сейчас в команде, сможет достойно его заменить. Но, согласитесь, так чемпионат будет даже интереснее. И у преследователей сине-бело-голубых появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали.

Да и пока что «Зенит», как по мне, далек от своей оптимальной формы. Непонятно мне, во что они вообще хотят играть», – написал Быстров.