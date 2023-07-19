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    Быстров назвал плюс от ухода Малкома из «Зенита»

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал потенциальный трансфер нападающего петербуржцев Малкома в «Аль-Хиляль».

    • Саудовцы планируют купить игрока за 50 миллионов евро.
    • «Зенит» купил Малкома в 2019 года за 40 миллионов у «Барселоны».
    • «Аль-Хиляль» предлагает бразильцу 18 миллионов евро в год – более чем в 2 раза больше, чем он получает в «Зените».

    «Малком в прошлом сезоне был, конечно, лучшим игроком «Зенита», спору нет.

    Если он покинет клуб, вряд ли кто-то, кто находится сейчас в команде, сможет достойно его заменить. Но, согласитесь, так чемпионат будет даже интереснее. И у преследователей сине-бело-голубых появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали.

    Да и пока что «Зенит», как по мне, далек от своей оптимальной формы. Непонятно мне, во что они вообще хотят играть», – написал Быстров.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 14:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5687

      Питерский князь 1 час назад

      Надо искать замену. Другие могут и мы смогём! Осталось довериться Медведеву.

      0
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      Рейтинг: +3159

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Плюс один это за такое боблище можно купить 2 крутых легов. Зенит не срамтак, которые на эти деньги купили бы 20 лузеров неликвидов. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5687

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      И такую же сумму накинули агентам!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +6528

      Давид59 1 час назад

      Во что играть все знают. Осталась самая малость - заиграть. Думаю всё же это из-за отсутствия Вендела. Он здорово продвигал мяч.

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