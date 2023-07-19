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Быстров назвал плюс от ухода Малкома из «Зенита»

19 июля 2023, 14:12
3

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал потенциальный трансфер нападающего петербуржцев Малкома в «Аль-Хиляль».

  • Саудовцы планируют купить игрока за 50 миллионов евро.
  • «Зенит» купил Малкома в 2019 года за 40 миллионов у «Барселоны».
  • «Аль-Хиляль» предлагает бразильцу 18 миллионов евро в год – более чем в 2 раза больше, чем он получает в «Зените».

«Малком в прошлом сезоне был, конечно, лучшим игроком «Зенита», спору нет.

Если он покинет клуб, вряд ли кто-то, кто находится сейчас в команде, сможет достойно его заменить. Но, согласитесь, так чемпионат будет даже интереснее. И у преследователей сине-бело-голубых появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали.

Да и пока что «Зенит», как по мне, далек от своей оптимальной формы. Непонятно мне, во что они вообще хотят играть», – написал Быстров.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аль-Хиляль Зенит Быстров Владимир Малком
Комментарии (3)
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Давид59
1689768480
Во что играть все знают. Осталась самая малость - заиграть. Думаю всё же это из-за отсутствия Вендела. Он здорово продвигал мяч.
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OtVinta
1689778935
Меня поражает , что такие бывшие и никчемные игроки как Быстров советует тренеру как играть в футбол, как использовать того или иного игрока …. Ну ладно когда это хотя бы Аршавин делает, который в топ чемпионате поиграл , да и еще одним из лидеров был, но когда это говорит никчемный Быстров, который менял Питер на Москву то это жесть…
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