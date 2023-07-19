Журавель: «В потенциальном уходе Малкома из «Зенита» одни плюсы»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил готовящийся трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Саудовская Аравия запускает важнейшие процессы и помогает клубам решиться на то, чего они в принципе не делают.

В переходе Малкома, по-моему, одни плюсы. Не отпущенный на такие заработки бразилец точно бы сдулся и превратился в позднего Даниэля Карвальо.

А так – освобождeнное место для заново мотивированного игрока, плюс сигнал для всех, что трансфер в «Зенит» – это не уход с радаров футбольной жизни.

Хотелось бы сказать, что и деньги за Малкома хорошие, но, боюсь, этот фактор для Зенита наименьший», – написал журналист Журавель.