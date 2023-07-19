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    • Журавель: «В потенциальном уходе Малкома из «Зенита» одни плюсы»

    Журавель: «В потенциальном уходе Малкома из «Зенита» одни плюсы»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил готовящийся трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

    «Саудовская Аравия запускает важнейшие процессы и помогает клубам решиться на то, чего они в принципе не делают.

    В переходе Малкома, по-моему, одни плюсы. Не отпущенный на такие заработки бразилец точно бы сдулся и превратился в позднего Даниэля Карвальо.

    А так – освобождeнное место для заново мотивированного игрока, плюс сигнал для всех, что трансфер в «Зенит» – это не уход с радаров футбольной жизни.

    Хотелось бы сказать, что и деньги за Малкома хорошие, но, боюсь, этот фактор для Зенита наименьший», – написал журналист Журавель.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 12:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8369

      nik55 2 минуты назад

      просто зачем давали гражданство ? ради лимита бо-жи дадут его даже черту

      0
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      Рейтинг: +68410

      portero 21 минуту назад

      Полностью согласен, слишком редко Малком отрабатывает на поле по полной, надеюсь уйдёт и это будет хорошо....

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