Журавель: «В потенциальном уходе Малкома из «Зенита» одни плюсы»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил готовящийся трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».
«Саудовская Аравия запускает важнейшие процессы и помогает клубам решиться на то, чего они в принципе не делают.
В переходе Малкома, по-моему, одни плюсы. Не отпущенный на такие заработки бразилец точно бы сдулся и превратился в позднего Даниэля Карвальо.
А так – освобождeнное место для заново мотивированного игрока, плюс сигнал для всех, что трансфер в «Зенит» – это не уход с радаров футбольной жизни.
Хотелось бы сказать, что и деньги за Малкома хорошие, но, боюсь, этот фактор для Зенита наименьший», – написал журналист Журавель.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля