Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Аль-Хиляль» приближается к трансферу Малкома из «Зенита»

    «Аль-Хиляль» продолжает работать над трансфером нападающего «Зенита» Малкома. Переговоры идут все активнее, переход реален.

    Россияне просят за Малкома 50 миллионов евро. Игроку в Саудовской Аравии предлагают зарплату 10-12 миллионов евро в год.

    UPD. Саудовское издание Ariyadhiah сообщило, что договоренность между клубами уже достигнута и бразилец в ближайшие дни прибудет в Азию.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

    Новости по теме
    Клаудиньо: «Малком – русский, а я – нет» 15
    Малком ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит» 1
    Малком поделился эмоциями от Суперкубка 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2023 23:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6049

      ySS 42 минуты назад

      Первый россиянин сыгравший за сборную Бразилии!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4922

      Бомбардиръ 1 час назад

      Русский первопроходец в саудовском клондайке )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      FCSpartakM 1 час назад

      Купить за 40 продать за 50? кек. Ладно бы зп была не 6 мультов. Потом бумжи будут 5 лет писать о гении трансферной политики) Купить банку за 40 мультов, дать ему зп за 4 года в районе 25 мультов, а потом продать в аул, где тратят камазами бабло за относительно не дорого)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 