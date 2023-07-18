«Аль-Хиляль» приближается к трансферу Малкома из «Зенита»

«Аль-Хиляль» продолжает работать над трансфером нападающего «Зенита» Малкома. Переговоры идут все активнее, переход реален.
Россияне просят за Малкома 50 миллионов евро. Игроку в Саудовской Аравии предлагают зарплату 10-12 миллионов евро в год.
UPD. Саудовское издание Ariyadhiah сообщило, что договоренность между клубами уже достигнута и бразилец в ближайшие дни прибудет в Азию.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: «Чемпионат»