«Шлюха»: фанаты «Атлетико» отреагировали на желание Феликса уйти в «Барселону»

Болельщики «Атлетико» не оставили без внимания последнее заявление нападающего команды Жоау Феликса. Он публично сообщил, что хочет уйти в «Барселону».
Фанаты мадридцев выдвинулись к домашнему стадиону, где расположена памятная табличка в честь игрока, и испортили ее. Возле таблички появились надписи: «Проваливай в «Барсу» и «Шлюха».
Результат акта вандализма был выложен в социальных сетях.
- У португальца контракт с «Атлетико» до 2027 года.
- 1-е полугодие 2023 года Феликс провел в «Челси» в аренде.
- «Атлетико» купил Жоау у «Бенфики» в 2019 году за более чем 100 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»