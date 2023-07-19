«Шлюха»: фанаты «Атлетико» отреагировали на желание Феликса уйти в «Барселону»

Болельщики «Атлетико» не оставили без внимания последнее заявление нападающего команды Жоау Феликса. Он публично сообщил, что хочет уйти в «Барселону».

Фанаты мадридцев выдвинулись к домашнему стадиону, где расположена памятная табличка в честь игрока, и испортили ее. Возле таблички появились надписи: «Проваливай в «Барсу» и «Шлюха».

Результат акта вандализма был выложен в социальных сетях.