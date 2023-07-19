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    • «Шлюха»: фанаты «Атлетико» отреагировали на желание Феликса уйти в «Барселону»

    «Шлюха»: фанаты «Атлетико» отреагировали на желание Феликса уйти в «Барселону»

    Болельщики «Атлетико» не оставили без внимания последнее заявление нападающего команды Жоау Феликса. Он публично сообщил, что хочет уйти в «Барселону».

    Фанаты мадридцев выдвинулись к домашнему стадиону, где расположена памятная табличка в честь игрока, и испортили ее. Возле таблички появились надписи: «Проваливай в «Барсу» и «Шлюха».

    Результат акта вандализма был выложен в социальных сетях.

    • У португальца контракт с «Атлетико» до 2027 года.
    • 1-е полугодие 2023 года Феликс провел в «Челси» в аренде.
    • «Атлетико» купил Жоау у «Бенфики» в 2019 году за более чем 100 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1198

      Номэд 1 час назад

      То же самое можно сказать про педикулёзных мультиаккаунтных отбросов, типа Айочкоболида, великовозрастного мамко(ё)ба аларма (он же 7:1 и fakeid), пи(д)орского князька и т.д. Шлюхи с голубым отливом.

      0
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      Рейтинг: +40200

      Project Бабангида 1 час назад

      PUTANA! как много в этом звуке. для сердца Русского и РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +25180

      bset > Project Бабангида 1 час назад

      Тебя окружают постоянно? Попробуй переехать из публичного дома в собственную квартиру

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      Рейтинг: +40200

      Project Бабангида > bset 1 час назад

      попробуй избавится от своих комплексов, что бы "не нести чушь вагонами".
      ага?

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