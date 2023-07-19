Агент Малкома прокомментировал новость о договоренности с «Аль-Хилялем»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, не подтвердил информацию о договоренности по переходу бразильца в саудовский «Аль-Хиляль».

«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», – сказал Гарсия.