Агент Малкома прокомментировал новость о договоренности с «Аль-Хилялем»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, не подтвердил информацию о договоренности по переходу бразильца в саудовский «Аль-Хиляль».
«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», – сказал Гарсия.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: «Евро-футбол»