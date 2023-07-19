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    • Агент Малкома прокомментировал новость о договоренности с «Аль-Хилялем»

    Агент Малкома прокомментировал новость о договоренности с «Аль-Хилялем»

    Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, не подтвердил информацию о договоренности по переходу бразильца в саудовский «Аль-Хиляль».

    «Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», – сказал Гарсия.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Сегодня, 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5421

      PAREVG. 32 минуты назад

      В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
      То есть Российское гражданство он получил, но от бразильского не отказался... И зачем нужен "такой гражданин"???
      Лишить гражданства,и пожизненно запретить въезд в Россию, и ему и всем его родственникам.
      Нехрен мартыхаям делать на РУСИ!!!

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      Рейтинг: +68410

      portero > PAREVG. 11 минут назад

      Он стадом по улице не бегает с земляками, наркотой не барыжит, никого не насилует, не убивает....
      В отличии от других "типо граждан' а их миллионами за год принимают.....

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      Рейтинг: +16

      Петр C. 3 часа назад

      пусть *******, обезьяна грязная, как и все *****

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