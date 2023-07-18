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    Вратарь «Герты» подрался на сборах и был допрошен полицией

    Голкипер «Герты» Мариус Герсбек на сборах в Австрии попал в полицию. Причина – участие в ночной драке.

    Футболист повздорил с мужчиной на дороге в Целль-ам-Зе. Герсбек сломал нос и выбил зуб 22-летнему оппоненту. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

    Вратаря доставили в участок и допросили. «Герта» отстранила 28-летнего игрока, он отправился в Берлин. В ближайшее время клуб должен выступить с заявлением.

    • Герсбек – воспитанник берлинцев.
    • Он вернулся в команду этим летом из «Карлсруэ».
    • «Герта» по итогам минувшего сезона вылетела во вторую Бундеслигу.

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    Источник: Bild

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