Вратарь «Герты» подрался на сборах и был допрошен полицией

Голкипер «Герты» Мариус Герсбек на сборах в Австрии попал в полицию. Причина – участие в ночной драке.

Футболист повздорил с мужчиной на дороге в Целль-ам-Зе. Герсбек сломал нос и выбил зуб 22-летнему оппоненту. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Вратаря доставили в участок и допросили. «Герта» отстранила 28-летнего игрока, он отправился в Берлин. В ближайшее время клуб должен выступить с заявлением.