Вратарь «Герты» подрался на сборах и был допрошен полицией

Голкипер «Герты» Мариус Герсбек на сборах в Австрии попал в полицию. Причина – участие в ночной драке.
Футболист повздорил с мужчиной на дороге в Целль-ам-Зе. Герсбек сломал нос и выбил зуб 22-летнему оппоненту. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.
Вратаря доставили в участок и допросили. «Герта» отстранила 28-летнего игрока, он отправился в Берлин. В ближайшее время клуб должен выступить с заявлением.
- Герсбек – воспитанник берлинцев.
- Он вернулся в команду этим летом из «Карлсруэ».
- «Герта» по итогам минувшего сезона вылетела во вторую Бундеслигу.
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