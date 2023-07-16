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    • Кушанашвили назвал «самую красивую девушку 1000-летия» – она работает в футболе

    Кушанашвили назвал «самую красивую девушку 1000-летия» – она работает в футболе

    Журналист Отар Кушанашвили накануне представлял букмекерскую компанию на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в Казани. Он работал амбассадором в паре с Полиной Лысенко – бывшей пресс-атташе «Динамо».

    «Она самая красивая и умная барышня тысячелетия», – сказал Кушанашвили про коллегу.

    Лысенко активно ведет соцсети и выкладывает яркие кадры.

    • Девушка ушла из «Динамо» весной. После этого она стала лицом медийного ФК 10. Также Лысенко работает распорядителем в телепередаче «Что? Где? Когда?» на Первом канале – она крутит волчок.
    • В футбольных кругах говорят об отношениях Лысенко с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком, но пара о них не сообщала.
    • Лещук в этом году развелся с матерью двух своих дочерей.

    Фото: соцсети Полины Лысенко

    Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

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    Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +595

      НикКин 3 часа назад

      Да как вы уже достали с этой пластмассовой красотой или даже восковой ну прям как не живая манекен

      1
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      ...
      Рейтинг: +9188

      vladik12 > НикКин 2 часа назад

      Опять бухой там?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      НикКин > vladik12 2 часа назад

      Если вы мне то я не пью вообще алкоголь и не употребляю не какие запрещенные препараты

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9188

      vladik12 > НикКин 2 часа назад

      ЗОЖ? Похвально.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      НикКин > vladik12 2 часа назад

      Спасибо )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40134

      Project Бабангида 3 часа назад

      Тина хотела была возмутится по этому поводу. ну что ту сделаешь? у Полины рот шире

      3
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      Рейтинг: +2091

      Болотоход 3 часа назад

      Я думал подружку дзюбы - азмунку!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      Айболид > Болотоход 3 часа назад

      А я думал назовёт твою герлу - "номэда" .

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