Кушанашвили назвал «самую красивую девушку 1000-летия» – она работает в футболе

Журналист Отар Кушанашвили накануне представлял букмекерскую компанию на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в Казани. Он работал амбассадором в паре с Полиной Лысенко – бывшей пресс-атташе «Динамо».
«Она самая красивая и умная барышня тысячелетия», – сказал Кушанашвили про коллегу.
Лысенко активно ведет соцсети и выкладывает яркие кадры.
- Девушка ушла из «Динамо» весной. После этого она стала лицом медийного ФК 10. Также Лысенко работает распорядителем в телепередаче «Что? Где? Когда?» на Первом канале – она крутит волчок.
- В футбольных кругах говорят об отношениях Лысенко с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком, но пара о них не сообщала.
- Лещук в этом году развелся с матерью двух своих дочерей.
Фото: соцсети Полины Лысенко
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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко