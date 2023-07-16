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  • Кушанашвили назвал «самую красивую девушку 1000-летия» – она работает в футболе

Кушанашвили назвал «самую красивую девушку 1000-летия» – она работает в футболе

16 июля 2023, 17:56
6

Журналист Отар Кушанашвили накануне представлял букмекерскую компанию на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в Казани. Он работал амбассадором в паре с Полиной Лысенко – бывшей пресс-атташе «Динамо».

«Она самая красивая и умная барышня тысячелетия», – сказал Кушанашвили про коллегу.

Лысенко активно ведет соцсети и выкладывает яркие кадры.

  • Девушка ушла из «Динамо» весной. После этого она стала лицом медийного ФК 10. Также Лысенко работает распорядителем в телепередаче «Что? Где? Когда?» на Первом канале – она крутит волчок.
  • В футбольных кругах говорят об отношениях Лысенко с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком, но пара о них не сообщала.
  • Лещук в этом году развелся с матерью двух своих дочерей.

Фото: соцсети Полины Лысенко

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1689522175
Тина хотела была возмутится по этому поводу. ну что ту сделаешь? у Полины рот шире
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НикКин
1689523902
Да как вы уже достали с этой пластмассовой красотой или даже восковой ну прям как не живая манекен
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