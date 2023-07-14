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    Месси представил именной куриный бургер

    Новичок «Интер Майами» Лионель Месси презентовал в соцсетях Messi Chicken Sandwich.

    Это именной куриный бургер, созданный аргентинцем в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.

    «Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe.

    Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе [курица по-милански, хрустящая курица в панировке]! Не пропустите!» – написал футболист.

    Фото: соцсети Лионеля Месси

    • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
    • Дебют форварда ожидается 21 июля в матче Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2426

      jek718875 37 минут назад

      От такой красоты даже я, трезвенник и язвенник, не отказался бы

      0
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      Рейтинг: +16

      Штошка 1 час назад

      Слышал, что одежда какая-то там, фирма,
      Еще кулинария в кафе.
      Ну чё, молодчина.

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      Рейтинг: +14714

      Skull_Boy 1 час назад

      Молодец и нашел очередной способ заработать, значит мозги работают в отличии от некоторых

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