Месси представил именной куриный бургер

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси презентовал в соцсетях Messi Chicken Sandwich.

Это именной куриный бургер, созданный аргентинцем в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.

«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe.

Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе [курица по-милански, хрустящая курица в панировке]! Не пропустите!» – написал футболист.

Фото: соцсети Лионеля Месси