Месси представил именной куриный бургер

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси презентовал в соцсетях Messi Chicken Sandwich.
Это именной куриный бургер, созданный аргентинцем в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.
«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe.
Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе [курица по-милански, хрустящая курица в панировке]! Не пропустите!» – написал футболист.
Фото: соцсети Лионеля Месси
- Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
- Дебют форварда ожидается 21 июля в матче Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля».
Источник: «Бомбардир»