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Месси представил именной куриный бургер

14 июля 2023, 15:15
4

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси презентовал в соцсетях Messi Chicken Sandwich.

Это именной куриный бургер, созданный аргентинцем в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.

«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe.

Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе [курица по-милански, хрустящая курица в панировке]! Не пропустите!» – написал футболист.

Фото: соцсети Лионеля Месси

  • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
  • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
  • Дебют форварда ожидается 21 июля в матче Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля».

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1689338221
Молодец и нашел очередной способ заработать, значит мозги работают в отличии от некоторых
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Штошка
1689338643
Слышал, что одежда какая-то там, фирма, Еще кулинария в кафе. Ну чё, молодчина.
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jek718875
1689340868
От такой красоты даже я, трезвенник и язвенник, не отказался бы
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Пингвины Антарктиды
1689449141
Появятся во Вкусно - и точке?
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