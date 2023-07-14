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  • Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

14 июля 2023, 08:54
4

«Фламенго» по-прежнему заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации O Dia, руководство бразильского клуба готово вылететь в Россию на личные переговоры с «Зенитом» и отказаться от трансфера Вендела ради подписания Клаудиньо.

Во «Фламенго» считают, что переговоры будут сложными и могут затянуться до конца трансферного окна.

  • «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
  • Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
  • На прошлой неделе Клаудиньо заявил, что останется в петербургской команде.

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Источник: O Dia
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Вендел Клаудиньо
Комментарии (4)
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nik55
1689314730
помойка разбегается
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JTherry
1689315263
дело, конечно, за менеджерами Фламенго, но на мой взгляд, Вендел, как игрок, гораздо интереснее, чем Клаудиньо, но последний - не "пудрил нос" кокаином, во всяком случае об этом не было инфы в СМИ...) но кого-то из них точно уйдут...
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FCSpartakM
1689317677
даже бразилы с большой зарплатой понимают, что тут ловить нечего. год-два и заскучали. Хотя я думаю, зенит будет до конца выпендриваться, пытаясь отбить их содержание
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paracetamol
1689318582
40 евролямов и он твой!
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