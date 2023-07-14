Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

«Фламенго» по-прежнему заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
По информации O Dia, руководство бразильского клуба готово вылететь в Россию на личные переговоры с «Зенитом» и отказаться от трансфера Вендела ради подписания Клаудиньо.
Во «Фламенго» считают, что переговоры будут сложными и могут затянуться до конца трансферного окна.
- «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
- Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
- На прошлой неделе Клаудиньо заявил, что останется в петербургской команде.
Источник: O Dia