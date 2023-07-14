Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

«Фламенго» по-прежнему заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации O Dia, руководство бразильского клуба готово вылететь в Россию на личные переговоры с «Зенитом» и отказаться от трансфера Вендела ради подписания Клаудиньо.

Во «Фламенго» считают, что переговоры будут сложными и могут затянуться до конца трансферного окна.