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    • Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

    Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

    «Фламенго» по-прежнему заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    По информации O Dia, руководство бразильского клуба готово вылететь в Россию на личные переговоры с «Зенитом» и отказаться от трансфера Вендела ради подписания Клаудиньо.

    Во «Фламенго» считают, что переговоры будут сложными и могут затянуться до конца трансферного окна.

    • «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
    • Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
    • На прошлой неделе Клаудиньо заявил, что останется в петербургской команде.

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    Источник: O Dia

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    Сегодня, 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18579

      paracetamol 6 минут назад

      40 евролямов и он твой!

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      Рейтинг: +768

      FCSpartakM 21 минуту назад

      даже бразилы с большой зарплатой понимают, что тут ловить нечего. год-два и заскучали. Хотя я думаю, зенит будет до конца выпендриваться, пытаясь отбить их содержание

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      Рейтинг: +30142

      JTherry 1 час назад

      дело, конечно, за менеджерами Фламенго, но на мой взгляд, Вендел, как игрок, гораздо интереснее, чем Клаудиньо, но последний - не "пудрил нос" кокаином, во всяком случае об этом не было инфы в СМИ...) но кого-то из них точно уйдут...

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      Рейтинг: +5215

      fakeid 1 час назад

      пусть фламинга идёт на Х. конец рассказа.

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      Рейтинг: +8396

      nik55 1 час назад

      помойка разбегается

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