Карасев объяснил, почему удалил и Соболева, и Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

Арбитр Сергей Карасев объяснил, почему показал красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче со «Спартаком».

Роша повторил неприличный жест Александра Соболева. Карасев в итоге удалил обоих игроков.

ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

– Мы читали разбор экспертно-судейской комиссии и интервью игроков. Теперь хочется понять, как вы видели тот эпизод и принимали решение.

– Соболев стоял ко мне спиной. Я видел, что он что-то показывает. Не знал, что именно. Но догадывался. Тут же спросил ассистента, он подтвердил: «Был оскорбительный жест». В тот момент мы собирались удалять Соболева.

Потом случилось продолжение эпизода, после которого ассистент меня подозвал и сообщил, что Роша показал такой же жест. Мы договорились, что покажем две красные. VAR подтвердил, что было два одинаковых жеста: от Соболева в сторону Роши и от Роши в сторону трибун.

А в правилах написано: непристойные и оскорбительные выражения в адрес любого лица наказываются красными карточками. Мы не могли поступить по-другому. И не могли подойти к Роше, чтобы выяснить: «А зачем ты показываешь этот жест?»

Да, эпизод нестандартный. Но мы вынесли решение согласно правилам.

– Правильно понимаю, что, окажись вы сейчас на том же месте, все равно бы удалили Рошу?

– Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и VAR подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?

Даже если бы VAR меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...» Но «наверное» здесь не работает. В правилах четко прописано, на камерах это есть, значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.

Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнется, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.

Футболист должен играть, а арбитр – оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберемся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы все закончилось. Но ситуация получила продолжение...

– Вы не пытались успокоить Соболева? Было видно, что он уже давно был на взводе.

– Это не попало в трансляцию, но 7-8 минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвел его в сторону, мы нормально поговорили. Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всем остальном разберусь.

Соболев ответил: «Серега, я все понял. Все нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением.