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  • Карасев объяснил, почему удалил и Соболева, и Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

Карасев объяснил, почему удалил и Соболева, и Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

14 июля 2023, 07:49
14

Арбитр Сергей Карасев объяснил, почему показал красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче со «Спартаком».

  • Роша повторил неприличный жест Александра Соболева. Карасев в итоге удалил обоих игроков.
  • ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

– Мы читали разбор экспертно-судейской комиссии и интервью игроков. Теперь хочется понять, как вы видели тот эпизод и принимали решение.

– Соболев стоял ко мне спиной. Я видел, что он что-то показывает. Не знал, что именно. Но догадывался. Тут же спросил ассистента, он подтвердил: «Был оскорбительный жест». В тот момент мы собирались удалять Соболева.

Потом случилось продолжение эпизода, после которого ассистент меня подозвал и сообщил, что Роша показал такой же жест. Мы договорились, что покажем две красные. VAR подтвердил, что было два одинаковых жеста: от Соболева в сторону Роши и от Роши в сторону трибун.

А в правилах написано: непристойные и оскорбительные выражения в адрес любого лица наказываются красными карточками. Мы не могли поступить по-другому. И не могли подойти к Роше, чтобы выяснить: «А зачем ты показываешь этот жест?»

Да, эпизод нестандартный. Но мы вынесли решение согласно правилам.

– Правильно понимаю, что, окажись вы сейчас на том же месте, все равно бы удалили Рошу?

– Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и VAR подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?

Даже если бы VAR меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...» Но «наверное» здесь не работает. В правилах четко прописано, на камерах это есть, значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.

Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнется, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.

Футболист должен играть, а арбитр – оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберемся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы все закончилось. Но ситуация получила продолжение...

Вы не пытались успокоить Соболева? Было видно, что он уже давно был на взводе.

– Это не попало в трансляцию, но 7-8 минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвел его в сторону, мы нормально поговорили. Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всем остальном разберусь.

Соболев ответил: «Серега, я все понял. Все нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан Карасев Сергей
Комментарии (14)
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SLADE2019
1689312159
К чему объяснения Карасева? Уже все забывать об этом эпизоде стали.
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paracetamol
1689318672
Соболя можно удалять в каждом матче до его начала. Меньше будет симуляций и грубости на поле!
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gennadiy
1689320615
Как раньше писали игрок цска не владеет не русским не английским языком,если не этим показом как он ещё мог показать что там произошло?Судья просто трус,а Собололев вообще мразь,это уже давно все видят и знают.
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