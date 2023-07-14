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    • Карасев объяснил, почему удалил и Соболева, и Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Карасев объяснил, почему удалил и Соболева, и Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Арбитр Сергей Карасев объяснил, почему показал красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче со «Спартаком».

    • Роша повторил неприличный жест Александра Соболева. Карасев в итоге удалил обоих игроков.
    • ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

    – Мы читали разбор экспертно-судейской комиссии и интервью игроков. Теперь хочется понять, как вы видели тот эпизод и принимали решение.

    – Соболев стоял ко мне спиной. Я видел, что он что-то показывает. Не знал, что именно. Но догадывался. Тут же спросил ассистента, он подтвердил: «Был оскорбительный жест». В тот момент мы собирались удалять Соболева.

    Потом случилось продолжение эпизода, после которого ассистент меня подозвал и сообщил, что Роша показал такой же жест. Мы договорились, что покажем две красные. VAR подтвердил, что было два одинаковых жеста: от Соболева в сторону Роши и от Роши в сторону трибун.

    А в правилах написано: непристойные и оскорбительные выражения в адрес любого лица наказываются красными карточками. Мы не могли поступить по-другому. И не могли подойти к Роше, чтобы выяснить: «А зачем ты показываешь этот жест?»

    Да, эпизод нестандартный. Но мы вынесли решение согласно правилам.

    – Правильно понимаю, что, окажись вы сейчас на том же месте, все равно бы удалили Рошу?

    – Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и VAR подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?

    Даже если бы VAR меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...» Но «наверное» здесь не работает. В правилах четко прописано, на камерах это есть, значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.

    Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнется, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.

    Футболист должен играть, а арбитр – оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберемся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы все закончилось. Но ситуация получила продолжение...

    Вы не пытались успокоить Соболева? Было видно, что он уже давно был на взводе.

    – Это не попало в трансляцию, но 7-8 минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвел его в сторону, мы нормально поговорили. Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всем остальном разберусь.

    Соболев ответил: «Серега, я все понял. Все нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18579

      paracetamol 4 минуты назад

      Соболя можно удалять в каждом матче до его начала. Меньше будет симуляций и грубости на поле!

      0
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      Рейтинг: +5215

      fakeid 1 час назад

      ну как по мне - карасёв переборщил. да и половина страны так, наверное, считает. дельфина, понятно, удалять нужно было, и ещё 6 матчей дисквы дать в назидание. завалил игрока и потом ещё насмехаться стал над лежачим, показав тот самый жест. просто как мразь себя повёл. но каким боком тут игрок цска, который всего-лишь пытался объяснить, в чём суть? карась поступил бы очень правильно, если бы сейчас сказал, что не разобрался в эпизоде и перегнул палку. и принёс извинения. а тут вон оно как.

      1
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      Рейтинг: +14715

      R_a_i_n > fakeid 57 минут назад

      Чукча не читатель, чукча писатель! Карась подробно описал каким боком тут игрок ЦСКА! Если тебе клубные пристрастия глаза замылили, повторю! Судья действовал согласно ПРАВИЛАМ, в которых написанно.... пляяяя, кому я это пытаюсь объяснить...

      3
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      Рейтинг: +1132

      Номэд > R_a_i_n 32 минуты назад

      Этому вшивому мамкоё.бу и не надо ничего обьяснять. Они, вшивые, здесь в большинстве отравлены болотным газом.

      2
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      Рейтинг: +4569

      Snek > R_a_i_n 23 минуты назад

      Звучит больше как оправдание.
      Карасёв говорит, что он показывал жест трибунам, но это враньё, если только трибуны находились на поле рядом с Карасёвым. Роша взялся и за пах и показал жест Карасёву, тому не понравился, он вляпал удаление, потом понял, что обосрался(может сам на эмоциях принял решение?), а сейчас, так как является лучшим судьёй РПЛ, да и страны в целом, сочинил эту историю о том, что действовал в рамках правил, чтобы не потерять лицо.
      Хотя было видно, что после удаления он поплыл, может от усталости, как предполагали, может как раз-таки сам начал разбирать своё решение и голова была занята другим. В итоге второй тайм он отсудил ужасно.

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      Рейтинг: +5215

      fakeid > Номэд 22 минуты назад

      он тебе и не объяснял. гы-гы!

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      Рейтинг: +768

      FCSpartakM > fakeid 16 минут назад

      емае, как выше написали. И адекватные люди понимали ранее. Технически-это два одинаковых жеста, Карась все четко расписал. и специально для таких как ты сделал уклон на то, что если они будут оценивать еще и намерения, то каждый начнет что-то так или иначе показывать. В этом матче, что Соболь, что Педроша оба наиграли на удаление, а привязались к этому эпизоду и нашли тут несправедливость.

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      Рейтинг: +14715

      R_a_i_n > Snek 13 минут назад

      Пересмотри повторы и тебе будет ясно, что и кому показывал Мойзес. Все остальное, что ты написал всего лишь твои догадки!

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      Рейтинг: +5215

      fakeid > FCSpartakM 3 минуты назад

      а вот если по чесноку, то ты сам как считаешь: одинаковые нарушения? если по букве закона - то, конечно, да, оба же показали. а если по правде? один целенаправленно унижал - другой только пытался объяснить судье. но спартачу будет сложно это признать, понимаю.

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      Рейтинг: +1300

      SLADE2019 1 час назад

      К чему объяснения Карасева? Уже все забывать об этом эпизоде стали.

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