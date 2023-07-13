Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Тошич назвал сильнейшего тренера России – он сейчас без работы

    Тошич назвал сильнейшего тренера России – он сейчас без работы

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич не потерял контакт с экс-тренером команды Леонидом Слуцким.

    – Общаетесь со Слуцким?

    – Из ЦСКА я с ним общаюсь больше всех!

    – Смотрите его шоу?

    – Конечно. Леонид – очень умный и интересный человек, не удивлен, что у него получилось стать шоуменом. Мне нравятся его шоу с Дзюбой и интервью с тренерами. Не каждый человек может делать то, чем сейчас занимается он. Пока у Слуцкого нет футбольной деятельности, он нашел себе другую работу – талантлив во всем, мастер! Слуцкий – большой молодец, думаю, он самый сильный российский тренер.

    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
    • С ЦСКА тренер брал РПЛ, Кубок России.
    • Тошич сейчас в греческой «Ламии».

    Новости по теме
    Шоу Слуцкого на Первом канале не будет выходить в новом сезоне 3
    Новичок «Локо» Сарвели оценил ютуб-шоу Дзюбы и Слуцкого
    Тихонов назвал «шлаком» шоу с участием Дзюбы и Слуцкого 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 