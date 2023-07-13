Тошич назвал сильнейшего тренера России – он сейчас без работы

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич не потерял контакт с экс-тренером команды Леонидом Слуцким.

– Общаетесь со Слуцким?

– Из ЦСКА я с ним общаюсь больше всех!

– Смотрите его шоу?

– Конечно. Леонид – очень умный и интересный человек, не удивлен, что у него получилось стать шоуменом. Мне нравятся его шоу с Дзюбой и интервью с тренерами. Не каждый человек может делать то, чем сейчас занимается он. Пока у Слуцкого нет футбольной деятельности, он нашел себе другую работу – талантлив во всем, мастер! Слуцкий – большой молодец, думаю, он самый сильный российский тренер.