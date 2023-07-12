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    «Динамо» установило цену на Захаряна

    «Фейеноорд» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    По информации «СЭ», клубы далеки от согласования условий. «Фейеноорд» предлагает за игрока порядка 8 миллионов евро, а «Динамо» хочет выручить за Захаряна не меньше 15 миллионов евро.

    В контракте Захаряна с «Динамо» также прописана сумма отступных, которая составляет 25 миллионам евро.

    • У Арсена еще год контракта.
    • Год назад купить игрока пытался «Челси», но не смог перевести деньги из-за санкций.
    • В прошлом сезоне РПЛ у Захаряна 27 игр, 4 гола, 7 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5684

      neim 38 минут назад

      Новый тренер, по всему, должен вдохнуть в команду новые идеи, новый смысл, новые взгляды на игру. Команда должна сильно измениться и дела пойдут.
      Так что скептики без явных предпочтений и симпатий к какой либо команде, пусть немного потерпят, а потом и почувствуют на себе (или других) все положительные и сильные качества новой команды, которую сейчас создает новый тренер Динамо.

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      Рейтинг: +2524

      моэм 1 час назад

      15-25 ...похоже маразматики-страпёры из Совета Динамо рехнулись окончательно....ещё год назад Динамо надо было или отдавать Арсена за 10-12 . или ОБЯЗАТЕЛЬНО переподписать .... сейчас . когда остался год , а сам демотивированный Захарян , бредивший Челси . изрядно "протух" за счастье , если получится продать за 5-6 .

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