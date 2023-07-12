«Динамо» установило цену на Захаряна

«Фейеноорд» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации «СЭ», клубы далеки от согласования условий. «Фейеноорд» предлагает за игрока порядка 8 миллионов евро, а «Динамо» хочет выручить за Захаряна не меньше 15 миллионов евро.

В контракте Захаряна с «Динамо» также прописана сумма отступных, которая составляет 25 миллионам евро.